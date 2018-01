-¿Quién se merece una calle en el Carnaval?

-Del Carnaval no, yo le pondría una calle a quién inventó la siesta y le llamaría calle Cabesaíta. Fíjate qué pelotazo vivir en Cabesaíta, número 7 duplicado. Además, no sería calle, sino una avenida, con siete carriles para bicicletas, yates, autobuses...

-¿Y un callejón sin salida?

-A quien colocó las marquesinas de los autobuses, que además la llamaría calle Desubicado porque en invierno te pones chorreando y en verano te mueres de calor.

-¿La calle más fea de Cádiz?

-Me voy a poner sensible pero Cádiz no tiene calles feas, en todo caso con adoquines despeinados o llenos de mugre. Puede tener calles callaítas, como la calle Silencio, que no da 'na' qué hacer. Es sosa para vivir, eso sí. Y se la pusieron a la enfermera o ATS del dedo que te manda a callar.

-¿Cuál es la calle de su infancia?

-La calle Diego Arias esquina con Encarnación, donde nací y vivo todavía. Una calle por la que pasan las agrupaciones del Falla, los pasacalles, los ensayos son por los alrededores de la zona... No es muy bonita, pero es guapetona.

-¿En qué calle no viviría nunca?

-En la calle Carpinteros de Ribera, que es muy trabajosa y me recuerda a cortar madera y a Ikea. Pero la que menos la calle Cielo, que me recuerda a Heidi y las nubes. Te para la Guardia Civil y le dices que vives en Cielo, 4 junto al cementerio, y se cree que te estás cachondeando.

-Una calle para escuchar Carnaval.

-Armengual.

-¿Y para ver pasos?

-Yo haría carrera oficial la cuesta de Javier de Burgos, desde el Palillero a la esquina del demonio ese de la esquina de San Miguel, que ya no está. Ése fue el último que echó Teófila. Tú subes esa cuesta con una bolsa del Covirán y terminas reventado, pero con el negro de la Sentencia ya ni te cuento.