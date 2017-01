Y Burgos cantó en el falla

"No sé cómo los hemos convencido, no me lo explico. Estarán más locos que nosotros", bromeaba Manuel. Él es de Arcos y es uno de los componentes andaluces de la chirigota de Burgos (sí, de Burgos) que cantaba anoche en el Falla haciendo historia. Por primera vez participaba en el COAC un grupo de esa ciudad de Castilla y León y "con que no nos tiren nada me conformo", reía.

En camerinos los componentes y sus acompañantes estaban eufóricos. El gaditano Juan José Benítez, que trabaja como médico en Burgos, los tranquilizaba. Después de sacar el año pasado la charanga 'Vamos a llevarnos bien' y a él se le ocurrió que podían venir al teatro. Así que con un total de 17 chirigoteros, 'Al destierro' se veía ayer sobre las tablas. Entre sus componentes, gente de Jaén (su letrista Javier Cazalilla), Sevilla, Cádiz, Córdoba y de Burgos, con un grupo mixto formado por varias parejas. Charo, es la cajilla. "Ha empezado de cero, le hemos estado enseñando estos meses", señalaban, durante los ensayos en la Casa Regional de Andalucía. Tras realizar varios ensayos generales en su ciudad, el sábado llegaron a Cádiz donde han disfrutado del fin de semana acogido por amigos y conociendo la zona.

"No sé cómo los he convencido a venir al falla"A los chirigoteros de Burgos no se les olvidará la noche de ayer. Con "responsabilidad" y con muchas ganas y cariño ayer cumplieron un sueño. "No sé cómo los he convencido para venir al Falla", decía entre risas uno de los componentes gaditanos.

Luis, guitarra de la chirigota, decía estar "muy emocionado" por lo que iba a suceder. De Burgos, pero con un abuelo gaditano, le gusta el Carnaval aunque reconocía ser "más de música clásica". "Ha sido alucinante los ensayos, cómo me han acogido en el grupo, y aunque con el trabajo ha sido a veces durillo sólo por estar aquí ha merecido la pena". Luis afirmaba que se había hecho un buen trabajo. "Aunque después delante de tanta gente los nervios te pueden fallar", repetía estar encantado con venir a Cádiz y la alegría de su gente. "Francamente de lujo, picha".

Y no era la única agrupación forastera que anoche cantaba. 'Los machos ibéricos', de Beniaján, Murcia, volvían a un concurso en el que ya tienen experiencia, con la música del gaditano Geni Cheza. "Volvemos porque esto es una droga, crea adicción y necesitábamos volver a respirar el aire de Cádiz y el Carnaval", afirmaba Pedro, uno de los murcianos.

Esta noche curiosa la empezaba el coro de Lucía Pardo, que el año anterior también había escrito parte de otra historia al pasar a semifinales. Paula, bajo del coro, se abrazaba a sus compañeras tras la actuación. "Le hemos puesto muchas ganas, hemos trabajado mucho", apuntaba.

Las últimas y atentas miradas se las llevó 'Los irracionales' , la comparsa de Jesús Bienvenido. Entre ellas la del alcalde, José María González, que no se perdió el pase de sus amigos y antiguos compañeros de comparsa.