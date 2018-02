Bizcocho y 'los toreros', en el punto de mira

Sin quererlo se convirtieron en protagonistas en las redes sociales. Dos formaciones sevillanas, la chirigota del Bizcocho y 'Una corrida en tu cara', estuvieron en el punto de mira, por diferentes motivos, en el gran caos de Internet. Hoy hablan, dos voces de fuera pero, innegablemente, también de dentro.

Sin ápice de enfado o victimismo, Antonio Álvarez El Bizcocho es capaz de analizar la complicada relación entre las redes sociales y el Carnaval, y cómo los fanáticos encuentran en internet su medio ambiente ideal, a pesar de ser consciente de "los fanatismos me están perjudicando".

El fanatismo es, a veces, una carretera de dos vías. Así, si algunos fanáticos se han encargado de ensalzar tanto una chirigota despreciando a las demás, esta acción ha provocado otra reacción fanática que es la de despreciar a dicha agrupación venerada por otros, y más si no goza el RH negativo Cadi Cadi. "Y al final nosotros estamos pagando los platos rotos este año, es así, pero bueno, el año que viene será otro concurso y partiremos de cero, no pasa nada", explica.

"Lo que ha provocado ese fanatismo es que algunas personas hayan sentido de rechazo hacia nosotros. Y lo hemos notado, claro, en el Falla y también en la calle donde nos hemos encontrado con detractores. Pero yo siempre defenderé la libertad de que la gente opine".

"También entiendo que tiene que dar mucho coraje que gente que ha mamado esto encuentre en su teatro a mucha gente de fuera, a agrupaciones que no son de aquí a cantar, a gente que opine sobre si tal es buena o mala que no son de Cádiz... Pero todo esto es consecuencia de haber exportado el Carnaval fuera, tanto yendo a cantar por ahí como con las presentaciones fuera de Cádiz", reflexiona el autor coincidiendo con Cristóbal Porras, representante de 'Una corrida en tu cara', que opina que "si el concurso es cada vez menos local en letras" es porque "la mayoría de grupos buenos de Cádiz luego van fuera". El Carnaval se ha querido "exportar y vender fuera", por ejemplo con la presentación en Madrid, "eso ha hecho que al final se abra más y no sea tan localista, con la repercusión económica hacia la ciudad", explica el miembro de la chirigota que cantó el cuplé de Andreíta y que sólo tiene "agradecimiento" hacia Cádiz, "aunque no podamos llegar a sentir lo que siente el gaditano por su ciudad", y aquí seguirán, como los del Bizcocho, viniendo a cantar.