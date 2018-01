Alvarito "no te vayas" celebra doblete en el Falla

"Alvarito, no te vayas" gritaba por la tarde el Carranza. Por la noche, el cotizado jugador del Cádiz acudía al Falla para seguir la función con las miras puestas en las comparsas. "Cuando vine a Cádiz me gustaban más las chirigotas, pero ahora sigo las comparsas. Me he vuelto melancólico", decía entre risas atendiendo a Diario del Carnaval. Por su juventud se identificaba con pocos de los dibujos animados representados en el coro 'Los nostálgicos de la Transición'. "Alguno hay. Los picapiedra. Goku...", comentaba. Los medios que se le acercaban le preguntaban por su futuro -podría ser traspasado en el mercado de invierno- y él, como en el campo, regateaba: "Estoy aquí para disfrutar del Carnaval".

Por los pasillos, Valdés ya sin la careta de Willy Fogg recibía la cariñosa reprimenda de Antonio Procopio, presidente de los coristas, después de que el coro le hubiera dado un toque en el popurrí. Fue noche de contrastes. Calorcito en la sala y frío polar en los pasillos y camerinos. "Hemos caído unos cuantos", decía una operaria en referencia a la gripe. Menos mal que luego, el calor de la comparsa de Ángel Subiela se propagó por todos los rincones.