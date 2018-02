Alba Gómez Ripoll, las cuerdas de la cantera

Se llama Alba Gómez Ripoll, tiene 16 años, toca maravillosamente la guitarra y lleva 5 años participando en agrupaciones infantiles y juveniles. Esta noche, junto con todos sus compañeros de 'Los 8 pesaos', pisaba de nuevo las tablas del Falla tras conquistar el primer premio de chirigota de la categoría juvenil. "Sí estamos muy contentos de estar aquí como ganadores", explicaba la joven 'boxeadora' que pisaba el gran cuadrilátero, las sesiones de adultos.

Alba, sobrina de uno de los nombres de la fiesta, Luis Ripoll, no tiene miedo al futuro. A lo que al menos, hasta ahora, ocurre con muchas de las jóvenes carnavaleras que llegan a adultos. Que encuentran poco hueco para ellas en las agrupaciones. Y es que lo que en la cantera es normalidad, en adultos es rareza. "Yo confío plenamente en mi autor (Diego Letrán) y él me dice que siga, que siga tocando, y que voy a tener mucho futuro en la fiesta. A mí como me gusta todo esto, confío y sigo", explicaba la chirigotera "autodidacta" con la guitarra pero que el pasado año entró "en el Conservatorio pero no con guitarra porque quiero seguir aprendiendo otras cosas".

Alba Gómez Ripoll tiene 16 años, toca maravillosamente la guitarra, ha estado tres años en infantiles y dos juveniles, este año es primer premio de chirigota con 'Los 8 pesaos'. Es la única chica y es instrumentista. "Y lo voy a seguir siendo en adultos", promete.