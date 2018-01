"Además de la calle, le pido a Martín Vila que le ponga al estadio Doña Cuaresma"

-ayúdenos en nuestro callejero carnavalero... Una calle para...

-Hombre, exijo al alcalde que le ponga una calle a Doña Cuaresma y, además, a Martín Vila le pido que se piense el cambiar el nombre del estadio Carranza por el de Doña Cuaresma. Es más, si la calle se la ponen, por ejemplo, en Puntales le pediré al Consejo de Cofradías que cambien el recorrido de la Carrera Oficial. No te quepa duda.

-Doña Cuaresma lo tiene enamoraíto, Juan, ¿es correspondido ese amor?

-A ver, yo sé que ella me escucha en Semana Santa pero también sé que mira con ojitos libidinosos a Fernando Pérez y a Jesús de Mesa.

-Bueno, ahora que usted le ha puesto una calle a lo mejor aprecia el gesto...

-Bueno es que hasta me ofrezco para dar el pregón inaugural de la calle y la invitaría a vivir conmigo en un partidito de esa calle, en un bajo a ser posible, para ver con ella todos los rosarios de la aurora.

-¡Qué romántico!

-Faltaría más... Ya estoy viendo la ceremonia de bendición de la calle, oficiada por Fernando Santiago vestido de cura con una bufanda del Real Madrid a modo de estola.

-No sé si le haría mucha gracia... Hablando de calles, recomiéndonos una para escuchar

-Mi favorita, la plaza el Lunes de Carnaval, que me trae muchos recuerdos de cuando chaval.

-Y para ver Semana Santa

-Tengo muchas expectativas con la calle Nueva. Alquilaré una sillita para mi Cuaresmi porque espero para entonces estar ya recuperado totalmente de una operacion que me ha impedido hacer el Concurso en su totalidad. Pero afortunadamente me estoy recuperando bien y los médicos me han dado un buen pronóstico. Estoy animado.

-En nada hasta lo vemos en una callejera, ¿qué no?

-Qué va, ya salí en el peor coro de la historia. Quizás puede que salga en un romancero con mi Cuaresma y así cantaríamos en su calle...