Abraham Mateo llevó su música a una plaza de San Antonio repleta de fans

El cantante isleño Abraham Mateo ofreció anoche a sus incondicionales en la plaza de San Antonio un concierto dentro del marco de la gira '#AreYouReadyTOUR', Interpretó los temas incluidos en su último trabajo, 'Are You Ready?', como 'When You Love Somebody', 'Mueve' o 'Mi Vecina' y éxitos como 'Señorita', que cumple cuatro años desde su recordado lanzamiento y un total de 150 millones de visitas en Youtube.

La víspera del Día de Andalucía en el Carnaval de Cádiz se tiñó de música.