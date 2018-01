Abiertos al mundo

Mientras en Sevilla se vierten opiniones encontradas sobre la conveniencia o no de un concurso carnavalero hispalense sólo con participantes sevillanos, en el Gran Teatro Falla se vuelve a vivir una noche en la que se demuestra que no hay fronteras que valgan tanto dentro como fuera del escenario.

Chirigoteros emiritenses, comparsistas de Alhaurín el Grande (Málaga), Chiclana que suena como la misma Viña... Y Cádiz en el centro de sus corazones. "Nosotros nos hemos criado escuchando en la radio el Concurso y así empezó nuestra afición. Llevamos desde 2003 con este grupo pero hasta que no nos hemos visto con cierta trayectoria no queríamos venir aquí", dice Raúl García Santos, el director de 'Comparsa La Travesía'. Porque Cádiz es la referencia para los malagueños, como para la chirigota 'Por si las moscas' de Mérida, once años cantando en las calles de Cádiz y cinco en el Concurso.

Sin fronteras en las tablas y fuera de ellas. Así, en la primera fila se sienta Sonia Darfé, una argentina de Buenos Aires que "por casualidad" encontró en la red un vídeo de 'Los enteraos' y.... "me morí", dice. Desde entonces sigue el Concurso y ayer fue su primera vez en el Falla donde disfrutó de uno de sus grupos favoritos, Los Molina. "Además me gustan, el Noly, Santander, Tino, Ares y Chapa". Qué bonito lo viven sus ojos.