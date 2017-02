APROBADO El fin del descanso no gusta a los hosteleros de alrededor del Falla

Las novedades con las que este año se ha plantado la fase de Preselección en el Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC) del Teatro Falla han superado el examen y están aprobadas. No con sobresaliente, pero pasan el corte según los autores, aficionados y periodistas sondeados. Algunos, sin embargo, le darían una vueltecita de cara al próximo año. Menos convencidos están los negocios de los aledaños de la casa de los ladrillos colorados, que debido al fin del descanso y, sobre todo a que son sesiones muy cortas han perdido negocio. Todos reflexionan sobre la implantación de sesiones que comienzan media hora antes (20.30), sin descanso y con menos agrupaciones cada día.

A favor se muestra Antonio Pedro Serrano 'el Canijo', que está encantado con que ahora "todos podamos ver el concurso". La hora también la ve positiva para aquellas agrupaciones, sobre todo chirigotas, que "cantaban a mala hora y ahora siempre es buena hora, de modo que mejora el espectáculo". En este apartado afirma que "hay chirigotas que antes no pasaban pero estaban bien, porque la gente las veía dormida". En contra ve lo largo que se está haciendo la preselección, "debido al número de sesiones, de manera que le daría una vueltecita. Por ejemplo, meter más agrupaciones en viernes y sábado". Pero "hemos ganado este año".

En la misma línea se manifiesta José Manuel Braza 'el Sheriff', que aprueba las novedades. "Termina pronto y no hace falta estar hasta las tantas para ver a ciertos grupos", señala el chirigotero, que salvo el día que se caiga alguna agrupación, como ocurrió la sesión en que sólo cantaron cuatro, le parece perfecto. "En todo caso sólo introduciría de nuevo el descanso de 15 minutos y comenzaría un poco más tarde, a las 21.00, para que a la gente le de tiempo a llegar del trabajo".

Tino Tovar también apuesta por la nueva fórmula. "Me gusta", señala, "pues hay que mirar el beneficio común, que es que las agrupaciones no canten tan tarde". En este sentido señala "que al cantar al final de la sesión las cabezas de serie permite que todos cuenten con el respaldo del público, con un teatro lleno", evitando así las escenas de vacío.

Menos claro lo ve José Guerrero 'Yuyu', que califica como "larguísima" la fase preliminar. "Me parece una barbaridad tres semanas de preselección", dice contundente. "Yo he cantado también a las 2.30 de la madrugada y es horroroso, pero esto es demasiado corto". Le complacería más al chirigotero "una o dos agrupaciones más por sesión". Por eso ahora "me sabe a poco y sin duda el espectáculo pierde, qué menos que dos cabeza de serie por sesión". Lo que tiene claro es que hay que analizar "si realmente interesa, si se vende más, si funciona, pues de lo contrario, algo habría que hacer".

Tampoco anda muy contento Julio Pardo, que aunque asegura que no tiene todavía una gran opinión formada, "pues no sé cómo lo está tomando el público que asiste" -señala-, ve que "es demasiado corto". Sobre todo teniendo en cuenta "que pagan lo mismo que el año pasado". Se extraña el corista de que "el año pasado con varios días menos a la gente le pareciera larga la clasificatoria y este año, en cambio, no parece que se haga largo". En cuanto a implantar el descanso, en contra de lo que opinan otros autores, lo ve irrelevante. "Al final era de un cuarto hora, y el tiempo entre una actuación y otra es de unos 10 minutos".

José Antonio Vera Luque se muestra como defensor de esta nueva distribución de la preselección desde un primer momento, a la que se llegó tras alcanzar un gran consenso. "Ahora, pienso que a lo mejor las primeras se quedaron cortas y que quizás haya que darle otra vueltecita de tuerca", asevera. "Pero creo que como se tenía tiempo era un año bueno para probar y experimentar, todo siempre es mejorable".

A Miguel Ángel Moreno, autor de 'Lo que el viento se llevó', le parece una buena idea y cree que a su cuarteto, como cabeza de serie, le tocaba interpretar a buena hora su repertorio. El cuartetero Ángel Gago, comenta lo acertado del nuevo modelo. "Me encanta, yo no le cambiaría nada. Están bien que las cabezas de serie sean al final, que las sesiones sean más cortas. Yo me levanto temprano y este año las estoy viendo todas", afirmaba.

José Luis Ballesteros 'Love', que este año no sale, ve con buenos ojos la nueva fórmula "hasta cierto punto". Lo positivo es que "empieza y termina temprano y se coge con ganas, tanto por las agrupaciones como por el público". Pero, por contra, introduciría "un descanso para ir a tomar algo o hacer pipí", puntualiza.

En cambio, lo del descanso le parece irrelevante a Luis Rivero, "pues después del descanso parece que se rompía el ambiente y no llegaba a reponerse y era duro para algunas agrupaciones que hacían un papel más que digno y que con el formato antiguo pues no calaban. Sobre todo para la chirigota y el cuarteto, que depende de la risa". En general ve más cosas positivas que negativas, aunque alargaría la hora de inicio a las 21.00 horas. Sí que le parece que 21 días son excesivos, sobre todo teniendo en cuenta otros años "sin tanta distancia entre Navidad y Carnaval".

Los trabajadores de los medios de comunicación están en su gran mayoría contentos. Germán García, de Onda Cádiz, cree que favorece a todo el mundo, siempre que sean mínimo de seis grupos por sesión. "Yo lo estoy agradeciendo a nivel profesional y para las agrupaciones es bueno que sea la cabeza de serie al final para que haya más público y a las que son cabeza de serie les viene bien cantar en un horario en prime time", explicaba. Además, él no volvería a poner descansos "ya todo el mundo elige un ratillo o una agrupación para salir y tomarse algo". Quique Lafuente, de La Ser, comenta que también estaba siendo "más cómodo" trabajar. "Yo he salido de aquí otros años a las 4:30 de la madrugada y prefiero esto aunque sea más largo el concurso", apunta.

Desde Canal Sur Radio, el periodista Juan Manzorro destaca que las funciones están siendo "más ágiles" y no duda en calificar de "acierto" los cambios que se han realizado. Eso sí, habría que buscar la fórmula para que esto se pueda hacer en años en que la fecha del Carnaval está más cerca de las Navidades.

La presentadora Mirian Peralta alargaría algo más las sesiones, "al menos siete" pero reconoce que para el aficionado está siendo atractivo. "Por el bien de todos lo aceptamos, pero nosotros es que somos muy jartibles", bromeaba la periodista de la tele municipal.