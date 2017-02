3.000 AÑOS EN UN DISFRAZ

3.000 años de historia no son fáciles de describir y menos aún de trasladar a un tipo. Pero la comparsa de Antonio Rivas y Pepito Martínez, 'Tres mil años' lo ha hecho, se viste de historia milenaria y lo materializan a través "de los distintos estratos del subsuelo de Cádiz, representando a su vez las cinco grandes civilizaciones que han pasado por esta tierra, desde la fenicia, romana, la época medieval, musulmana y del Cádiz de las Américas", explicaba Rivas. Una elaborada idea que la empresa Arte Decoración ha desarrollado en un disfraz que representa el mar en los pies, "donde rompe la escollera" hasta alcanzar las torres miradores de sus sombreros. Imaginación desbordante que tira de tierra, alga, conchas, mapamundis, entre detalles de las diferentes civilizaciones que vienen a representar este grupo. "Es una idea muy didáctica con la que resaltamos los grandes valores y recursos de Cádiz en cada momento de su historia", añade. "Si Cádiz aprendiera por qué ha triunfado en cada momento de su historia tendríamos por delante otros 3000 años más", comentaba mientras los integrantes del grupo apuraban los detalles de un complejo maquillaje ideado por Marina Hortas y Anabel Soria, con una parte del rostro trabajado como si fuera roca y otra arena. "Poneos todos en fila", exclamaba a los comparsistas cuando ya tenía la mezcla de la arena de la playa preparada para aplicar.

Un tipo que conserva la esencia gaditana del pasado año, y a buena parte de componentes que salían en 'Un país llamado Cádiz', salvo la incorporación de Nono -que salía con 'La Guayabera'-, Fran Rueda, José 'Arquito' -ambos procedentes de la comparsa 'El malo del cuento', de Jona-, Antonio Clares y una esperada incorporación, la de Faly Vila, una de las voces más reconocidas del Carnaval gaditano. Poco antes de enfundarse en el histórico tipo contaba que su regreso se ha debido "a un accidente laboral", que le ha alejado unos meses de Málaga, donde trabajaba. "También tuve que dejarlo porque el médico me recomendó que descansara la voz". Y las circunstancias de la vida le han querido devolver su devoción carnavalera, cantar, que ha aparcado durante cuatro años desde que salió con Pepito Martínez en 'Al mal tiempo buena cara' y que se ha tomado como todo un reto. "Quiero que regrese el Faly Vila de 'Los templarios". "Y creo que lo he conseguido", reconocía. Para ello el grupo ha tenido que subir algo el tono, pero con trabajo, esfuerzo y mucho ensayo han encontrado el camino. Un camino, una puerta "que me ha abierto Pepito Martínez, que del tirón me acogió cuando le comenté que quería volver", decía mientras el veterano comparsista asentía, sonriente, a sus palabras. "Este año estamos muy tranquilos, vamos muy bien, muy trabajado. El nivel de la comparsa está muy igualado y esperamos estar en el pelotón de arriba", explicaba Martínez.

Un pelotón "muy familiar" el de esta comparsa, en el que "todo es muy fácil, no se vive el ambiente de otros grupos", comentaba Vila. Y así lo corroboraba Joaquín González, director de la formación, cuyos pasos quiere seguir su hijo, Fran, pendiente de estos momentos previos a la gran actuación sobre las tablas del Teatro Falla. "El año que viene que ya tengo la edad quiero salir en infantiles", decía a sus 9 años, no sin antes apuntar "que la mejor comparsa es la de mi padre".