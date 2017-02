La zona ensancha

El partido que el Cádiz disputará mañana contra el Mirandés en el Ramón de Carranza será el primero que afrontará con la plantilla casi al completo, con la excepción del azerbaiyano Eddy Silvestre, que cumplirá castigo federativo por acumulación de amonestaciones, una vez cerrado el mercado de invierno con las incorporaciones de tres futbolistas, Malón, Aketxe e Imaz, y la marcha de cuatro, Juanjo, Abel Gómez, Mantecón y Carlos Calvo. Precisamente la disponibilidad de prácticamente todos sus hombres se convertirá a partir de ahora en un problema -bendito problema- para Álvaro Cervera, que sobre todo para las posiciones del centro del campo y la mediapunta deberá calentarse la cabeza, y mucho, cada fin de semana.

En efecto, la llegada de dos jugadores que se desenvuelven como enlace entre la zona ancha y la delantera permitirá al entrenador disponer de numerosas combinaciones, en función del sistema por el que opte, el estado de forma de sus hombres, el rival de cada jornada o cualquier otra variable como las siempre inoportunas lesiones o sanciones. En el caso del lateral derecho, en cambio, la incorporación se antojaba imprescindible para no dejar a Carpio como único en esa demarcación. En diciembre ya lo advirtió el propio consejero delegado de la entidad, Quique Pina, cuando anunció que se reforzaría el plantel no porque se dudara de la capacidad del que había para alcanzar el objetivo de la permanencia sino para estar suficientemente preparados en el supuesto de que se produjeran contingencias. Mes y poco más tarde, el grupo cuenta con un integrante menos pero, como dijo el director deportivo, Juan Carlos Cordero, mayor potencial y más equilibrio.

Como quiera que la definitiva confección de la plantilla para el segundo tramo liguero implica que el técnico cuenta claramente, ahora sí, con dos futbolistas por puesto y la portería, la defensa, los costados y la delantera parecen bastante definidos con nombres propios que el cadismo ya recita de carrerilla, la parcela central se presenta como en la que más interrogantes hay que despejar. Cervera apenas ha podido alinear juntos a Garrido, Abdullah y José Mari, un trivote con el que se perdió en Tarragona con el Nástic y se superó al Zaragoza, actuando en ambas ocasiones el vasco y el roteño por detrás del comorense. Ausente uno de los tres por diferentes razones y con los otros dos en el titular, el equipo gaditano registra unos números a tener en consideración: ocho victorias, cuatro empates y una derrota. En cambio, con sólo uno de ellos en el césped desde el pitido inicial el panorama aparece poco menos que desolador, no en vano sólo se ganó una vez, cosechándose tres empates y otras tantas derrotas.

En los encuentros en los que el preparador sacó el doble pivote con dos de los tres medios citados, la función de mediapunta recayó en la mayoría de las ocasiones en Rubén Cruz, que con el paso de las semanas ha acabado ganándole la partida a Santamaría, aunque también ha desempeñado esa función de entrada Eddy, igualmente compañero de viaje de Garrido y Abdullah cuando sólo pudo participar uno de los componentes del trivote.

Disponibles tres de los cuatro que están llamados a competir por las plazas del doble pivote, o del trivote, así como los recién llegados refuerzos del mercado de invierno, dos de ellos para los puestos de enlace con el ataque, a partir de esta jornada habrá que ir viendo qué decisiones toma el técnico. La lógica invita a pensar que Cervera apostará de momento por lo conocido para progresivamente, según transcurran las sesiones preparatorias y tenga oportunidad de observar la evolución de sus nuevos pupilos, conceder minutos a los que se han incorporado en enero. Sin embargo, la presencia de Imaz en el banquillo del Iberostar Estadio de Palma de Mallorca, apenas un par de días después de unirse al trabajo, apunta a que él o los demás puedan adquirir protagonismo antes de lo esperado.

En este sentido, el ilerdense cuenta con cierta ventaja no ya por haber sido el primero de los tres en comprometerse sino porque no precisa la menor adaptación a la categoría al proceder del UCAM Murcia, con el que había disputado hasta la fecha 14 encuentros en los que anotó cinco goles. Por contra, la situación de Aketxe resulta algo diferente porque se trata de un joven valor de la cantera del Athletic que necesita ir recuperando el ritmo de competición tras sufrir una grave lesión que le ha mantenido apartado de los campos desde el final de la pasada temporada.

En cualquiera de los casos, lo cierto es que el nivel competitivo del plantel se ha incrementado y eso posibilitará que Cervera pueda incluso plantearse hacer rotaciones y dar un más que necesario descanso a hombres que empiezan a acumular muchos minutos en sus piernas. Igual no frente al Mirandés pero sí más adelante. Por mimbres no va a quedar. Tiene más que suficientes para terminar de elaborar el cesto de la permanencia y comenzar la fabricación de uno del que no se quiere ni hablar pero que ilusiona a todo el cadismo.