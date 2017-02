Otra vez en el buen camino

Vuelta a la normalidad por parte del Conil, que ayer tuvo que armarse de paciencia para quedarse con los tres puntos ante La Palma. La excelente actuación del portero visitante Ezequiel privó a los amarillos de haber abierto la cuenta mucho antes. De hecho, tras la lesión de Ezequiel el choque cambió y al conjunto onubense le pesó la pérdida de su hombre más importante.

Hay que hablar de un arranque en el que La Palma apretó el acelerador con una llegada a cargo de Sosa que salvó Jairo cuando el centrocampista lo tenía todo de cara para marcar. Al margen de esta ocasión, parecía mejor situado sobre el césped el equipo de Juan Alfaro, pero sabía que el Conil esperaba hasta que alguna conexión acertara al buscar a los atacantes. Lo intentó Cota (8') pero Ezequiel empezó a brindar lo mejor de su repertorio. Y de nuevo salió a la carga Crespo, que sirvió medio gol a Joselito Cornejo pero el remate del ariete se escapó fuera por muy poco.

Antes de que el primer periodo acabara y cuando las fuerzas estaban más equilibradas, Cota probó fortuna con un lanzamiento que se marchó por encima del travesaño. Las tablas sin goles al descanso eran justas a tenor de los méritos de ambos contendientes.

El segundo periodo siguió acompañado por la lluvia pero ya con un Conil más ambicioso y enchufado en el objetivo del triunfo. En los primeros 17 minutos Adri gozó de una ocasión en la que no encontró la portería, mientras que Crespo, a pase de Adri, tuvo un mano a mano que Ezequiel resolvió despejando a córner. Si no se podía a balón parado, los conileños probaban fortuna de larga distancia, como hicieron Zequi y José Narváez, si bien Ezequiel era un muro infranqueable.

Con lo que no contaba La Palma era con la lesión de su pieza clave ayer. Ezequiel se tuvo que retirar y ahí empezó la agonía de los onubenses, que se desajustaron más por cuestiones sicológicas que técnicas. Ese caos lo aprovechó Zequi para estrenar el tanteador en el 87', dejando al rival muy tocado. Como La Palma no daba muestras de poder reaccionar, los locales no bajaron la guardia en cuanto a atacar y atacar hasta que, pasado el 90', el goleador Joselito Cornejo resolvió a placer un servicio de Juaki que cerraba una victoria que les deja a seis puntos de las posiciones de ascenso a Tercera División.