Un veterano reviviendo su juventud

Dicen que los años son sinónimo de experiencia. Y por algunos no parece que pasen los años, parece que se transforman en el mejor de los vinos cuando el tiempo va pasando. Es lo que ocurre con el jerezano Pedro Ríos. Curtido en mil batallas, con más de 150 partidos en la máxima categoría nacional a sus espaldas, con la experiencia que han dado ascensos, descensos y grandes temporadas, está en el San Fernando CD, en su San Fernando, viviendo una segunda juventud.

La afición azulina está pudiendo disfrutar de una versión impresionante del extremo, que el pasado domingo fue despedido, al ser sustituido, con una tremenda ovación.

En La Isla me tratan de maravilla, confiamos en la permanencia y como tengo un año más..."

Pero Pedro Ríos no ha variado mucho del joven Pedro Ríos que se hacía un hueco en los escalafones inferiores de un Xerez Deportivo consagrado en la Segunda División A, antes de debutar con el Sanluqueño en Tercera, ni del que estuvo en ese pujante Ceuta que luchaba por ascender a la categoría de plata junto a otro ilustre isleño, Puli, con el que guarda una gran amistad. Ni ha diferido mucho del que debutó en Primera con el Getafe, o con el Levante, ni del que anotó un sensacional gol en el campo que más le ha impresionado de Primera División, el ya desaparecido Vicente Calderón, o del que ascendió a Primera con su equipo jerezano.

Pedro Ríos continúa con las ilusiones intactas "porque es la única forma de seguir en este mundo que me apasiona y que me llena de manera significativa", afirma.

El jerezano tiene esa gracia de esta zona, ese dejillo jerezano de arte, el que transporta al campo de fútbol. Desde la marcha de Toni Doblas se ha convertido, junto a Bruno Herrero, en el veterano del equipo "pero eso no se nota -se ríe- porque lo cierto es que el San Fernando tiene un grupo impresionante y aquí somos todos iguales, los chavales que vienen del B o los que llevamos algunos años más", sentencia.

Ante la pregunta de hasta cuándo tendrá cuerda, es tajante al señalar que "hasta que el cuerpo aguante. Yo, de momento, estoy fenomenal. No es menos cierto que esta temporada he tenido algunos problemas físicos que me han apartado del equipo al final del pasado año, pero de nuevo hemos cogido la forma y me encuentro muy bien".

Y se encuentra en La Isla, "donde me tratan de maravilla y donde estoy muy a gusto. Después de varios años de aquí para allá, ya tenía ganas de instalarme en mi casa. Y estando en el San Fernando estoy a poco tiempo de Jerez, por lo que eso me convierte en el doble de feliz. Aunque iremos paso a paso, todos confiamos en la permanencia y tengo un año más, así que...".