Por la vereda de la salvación

No perder la vereda. Eso es lo que pretende el San Fernando de Ñoño Méndez en la tarde de hoy. Si los azulinos consiguiesen la victoria en el enfrentamiento que tienen ante el Marbella, ya se podría hablar prácticamente de misión cumplida, porque mirando el calendario que resta a los nueve equipos que están por debajo de los isleños y observando los partidos directos que restan y el hecho de que la mayoría de ellos se miden a los equipos de arriba, muy mal se les tendría que poner las cosas a los isleños para no alcanzar el sueño de la permanencia.

Pero si toda la temporada se ha ido pasito a pasito, ahora no va a ser menos y desde el seno del conjunto de La Isla solamente están centrados en el choque que se disputará en la tarde de hoy ante uno de los gallitos del grupo, ante un conjunto que ha comandado, con autoridad, la tabla clasificatoria muchas jornadas y un equipo a batir durante gran tramo de la campaña.

También no es menos cierto que parece que los malagueños se han desinflado un poco en las últimas jornadas, hasta el punto de tener que destituir al técnico que les llevó a la cima, el ex entrenador azulino Nafti, pero aun así siguen siendo uno de los favoritos para disputar los play-offs de ascenso. Sumido en crisis, pero favorito.

Por eso, el Marbella vendrá al Iberoamericano a rescindir su crisis de resultados, mientras que los isleños afrontarán el partido con la clara intención de ofrecer la grata imagen que han mostrado en los últimos enfrentamientos ligueros, sobre todo la que ofrecieron hace dos semanas en su propio estadio ante el Real Murcia.

Esto, principalmente, hace el partido atractivo, apasionante, emocionante y a buen seguro vibrante para los espectadores isleños que se den cita en el estadio ubicado en el complejo deportivo de Bahía Sur.

En el aspecto meramente deportivo, cabe destacar que no podrán ser de la partida ni el centrocampista Gerrit, que continúa con su proceso de recuperación de su lesión en la rodilla, ni el cancerbero Miguel, que tendrá que estar al menos tres semanas en el dique seco al lesionarse en tierras cartageneras en el aductor.

Son las dos únicas bajas que tendrá Ñoño Méndez para el encuentro, porque el resto de la plantilla está disponible para el técnico sevillano, que, ante tanta duda, ha citado a todos sus jugadores para estar en el campo hora y media antes del comienzo del encuentro. De esta forma, igualmente, Méndez quiere hacer piña, que todo el plantel esté involucrado, junto, unido y viviendo estas apasionantes jornadas que restan para terminar la campaña regular y para, de paso, los que no se vistan de corto sean los primeros aficionados en apoyar a los que jueguen.

Hacer pronósticos de un once es una misión ardua, complicada y casi un galimatías, porque jugadores que estaban lesionados, como el caso de Sergio Castillo o Zelu, han entrenado con normalidad y ayer estuvieron realizando el trabajo en el mismo escenario donde se disputará el choque con aparente normalidad.

Pero, de todas formas, no es de locos el pensar que Méndez no cambiará mucho lo que viene ofreciendo en los últimos partidos, eso sí, dando entrada en el once a Regino, después de cumplir su partido de sanción, y al cancerbero Salva, que venía arrastrando banquillo desde que el técnico sevillano decidiese darle la oportunidad a Miguel entre los tres palos.

Todo está servido, esta tarde habrá un gran partido de fútbol, un ambiente de fútbol, en definitiva un encuentro para disfrutar.