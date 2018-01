Un vecino con aviesas intenciones

"Jugamos ante un rival hiperconocido. Sus virtudes son muchas y sus defectos son pocos. Sabemos de la dificultad, pero no saldremos pensando que es un imposible eliminar al Barcelona. Al contrario, plantearemos un partido serio y riguroso", analizó ayer su técnico, Quique Sánchez Flores. Y añadió: "Hay que imaginar pequeños escenarios y tener un poco de suerte". Piatti y Jurado están prácticamente descartados para el choque por molestias musculares y en principio son los únicos jugadores del Espanyol con problemas.

"Nosotros tenemos un resultado adverso (0-1) y ellos tienen muchísima ilusión. No es la primera vez que estamos con un marcador en contra. En otros partidos hemos remontado y con menos margen de tiempo. Tenemos la desventaja en el marcador, pero la ventaja del Camp Nou. Estos partidos nos motivan para sacar lo mejor de nosotros mismos", analizó el entrenador local, Ernesto Valverde.

Quien no estará será el argentino Javier Mascherano, que antes del partido recibió el homenaje de la que fue su hinchada durante los últimos siete años. En breve emprenderá viaje para jugar en la Superliga china.

El vestuario agradece al 'Jefecito' su legado

Arropado por sus compañeros, sus técnicos y los dirigentes del Barcelona, Mascherano se despidió del club en medio de una marea de elogios y de gestos de cariño y admiración. Desde su compatriota Messi, que apareció en el acto trajeado como si fuera a una boda, hasta el ex azulgrana Xavi Hernández, que le envió un mensaje desde Qatar, todos quisieron decir adiós al Jefecito destacando los valores que representó en el Barcelona. "Me quedo con todo lo que vivimos acá en el club, la cosas buenas y las malas. Fue mucho tiempo y fue hermoso compartirlo con vos", le dijo Messi, en un emotivo vídeo en el que participaron todos los integrantes de la plantilla azulgrana. "Sabés que te voy a extrañar, va a ser raro llegar al vestuario y no verte sentado al lado mío. Pero bueno, nos estamos viendo pronto con la selección", añadió Messi.