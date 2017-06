Diez veces Nadal en París

Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho, nueve y diez: el español Rafael Nadal logró este domingo un hito en la historia del tenis al ganar su décimo título en el Abierto de Francia, una hegemonía que empezó cuando era prácticamente un adolescente. "Es un torneo único, es el lugar más importante de mi carrera. Las emociones que he vivido ahí y tantas veces son difíciles de explicar", comentó Nadal en repetidas ocasiones en los últimos días.

El español derrotó hoy en la final al suizo Stan Wawrinka por 6-2, 6-3 y 6-1 y se convirtió en el primer hombre que gana diez veces el mismo Grand Slam.

Con una melena que llegaba a los hombros, camiseta sin mangas, 19 años recién cumplidos y un bíceps gigantesco ganó por primera vez en París. Hoy, 12 años después, se ve a un Nadal más fino, con el pelo corto y cicatrices por todo el cuerpo tras una carrera plagada de lesiones. Pero también de éxitos.

A continuación, un repaso a los diez títulos del zurdo en el Bois de Boulogne.

- 2005: tumbó en semifinales al número uno del mundo, Roger Federer, y en la final se deshizo del argentino Mariano Puerta, 37 del ranking, por 6-7 (6-8), 6-3, 6-1 y 7-5. "Fue emocionante. No creo que jugase a mi mejor nivel, pero fue emocionante. Sentía que podía correr tres días seguidos, sólo de la adrenalina que llevaba dentro", comentó años después.

- 2006: aquel año llegó su primera victoria ante Federer en una final. Y no sería la última. Derrotó al suizo 1-6, 6-1, 6-4 y 7-6 (7-4). Nadal venía de una lesión en el pie, por lo que el sabor fue especial. "No sabía si podría volver a jugar al tenis. Volver a ganar ahí fue algo increíble".

- 2007: otra vez Federer en la final, otra vez victoria de Nadal. El suizo fue el único que le arañó un set en todo el torneo, pero no evitó el tercer título consecutivo de Nadal con un triunfo por 6-3, 4-6, 6-3, 6-4. "No entré en la pista derrotado, sé que yo puedo ganarle y que no es invencible", señaló Federer. "Soy el único que le ha ganado un set, pero por desgracia no fue suficiente".

- 2008: fue el Nadal más arrollador que se había visto hasta el momento. Ganó el torneo sin perder un set y en la final aplastó a Federer por 6-1, 6-3 y 6-0. "Es el mejor tenis que haya jugado prácticamente nunca en tierra", recordó alguna vez el español.

- 2010: Nadal recuperó el trono que perdió en 2009. Como si fuera cosa del destino, derrotó en la final por 6-4, 6-2 y 6-4 al jugador que lo había eliminado un año antes, el sueco Robin Soderling. "Probablemente sea el día más emocionante de mi carrera", dijo con voz temblorosa en la entrega de premios. "He jugado todo el torneo con más ansiedad de lo que hubiera tocado, con más nervios. Eso ha hecho que haya pasado momentos difíciles, porque no terminaba de encontrarme en la pista". No estuvo mal para no encontrarse en la cancha, porque levantó el título sin perder un set.

- 2011: remontó en primera ronda ante John Isner cuando perdía 2-1 en sets, pero después puso la marcha directa hacia la final, donde le esperaba de nuevo Federer. Venció al suizo 7-5, 7-6 (7-3), 5-7 y 6-1 para levantar el sexto título e igualar a Bjorn Borg. "No me planteo ser el mejor tenista de la historia", dijo Nadal aquel día. "Pero no hay por qué engañarse, con diez Grand Slam estás en ese grupo de privilegiados", admitió.

- 2012: séptimo título con una victoria de 6-4, 6-3, 2-6 y 7-5 sobre Novak Djokovic, número uno del mundo, y que había ganado las tres últimas finales de Grand Slam entre ellos. Pero Nadal estaba desatado y sólo perdió un set en todo el torneo, en la final. "Después de haber perdido tres finales de Grand Slam seguidas contra Djokovic, era un partido que realmente me llenaba".

- 2013: la final mucho más sencilla que la semifinal. Derrotó en el partido por el título a su compatriota David Ferrer por 6-3, 6-2 y 6-3, dos días después de tumbar a Djokovic por 6-4, 3-6, 6-1, 6-7 (3-7) y 9-7. "Es una de mis victorias más especiales", dijo Nadal, que estuvo siete meses parado hasta febrero de 2013 por una lesión de rodilla.

- 2014: el español tumbó en la final a Djokovic por 3-6, 7-5, 6-2 y 6-4 con un calor extenuante. Tras dos semanas templadas, el sol apretó muchísimo y Nadal terminó acalambrado. "O se terminaba en ese momento o perdíamos", llegó a decir Toni Nadal, su tío y entrenador.

- 2017: después de tres años sin ganar un Grand Slam, Nadal arrolló a todos los rivales que se le pusieron por delante hasta la final. En ella tumbó al suizo Stan Wawrinka por 6-2, 6-3 y 6-1.