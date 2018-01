Un ugandés triunfa en la fiesta romana

Con Sebastian Coe, presidente de la Federación Internacional, como maestro de ceremonia, la 36ª edición del Cross de Itálica fue un año más una fiesta para miles de corredores, aunque especialmente para el ugandés Joshua Cheptegei (foto) y la keniana Agnes Jebet, que se fueron con su corona de laurel, cual emperadores romanos, tras ganar las carreras disputadas bajo un sol más primaveral que propio de estas alturas del invierno. El británicio Coe, ex atleta de élite de 800 y 1.500 metros, estrella de talla mundial en sus días de gloria, fue el gran protagonista de la jornada en Santiponce (Sevilla). No siempre se cuenta in situ con la presencia de una figura así, que incluso se animó a disputar la prueba popular.