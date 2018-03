Al título sólo le falta el broche

Una prueba más dejó casi sentenciado el Campeonato de Europa de la clase Finn que finaliza hoy en aguas de la Bahía de Cádiz con la celebración de la Medal Race reservada a los diez primeros, y una regata de flota para el resto. La prueba disputada ayer sustituyó a la última celebrada el jueves, toda vez que el comité decidía anularla ante la recepción de varias protestas por la situación de la primera baliza del recorrido. Sin que esto supusiera cambios de consideración en la tabla, la flota afrontaba el día con ganas y los nervios lógicos ante una jornada decisiva. En lo meteorológico, la penúltima jornada comenzaba con retraso a la espera de un viento que acababa por establecerse en un 270º y 15 nudos de intensidad, condiciones que llegado el tiempo límite no se pudieron aprovechar para dar otra salida.

Con la suma de esta prueba, el top ten permanece prácticamente igual salvo por la salida del británico Henry Wetherell y la entrada del croata Olujic Josip, que salva in extremis el único escalón que le separaba del primer grupo. Respecto al británico, pierde también el liderato sub'23 en favor del suizo Nils Theuninck, aunque en este caso aún tiene una posibilidad de recuperarlo ya que sólo le renta un punto.

Regata de flota decisiva en la última jornada para dirimir la corona de los sub'23

Por lo demás, Nicholas Heiner llega líder a la regata final después de anotar hoy un 14º frente a un 17º del británico Edward Wright en una prueba que volvía a ganar el británico Ben Cornish. El holandés está a un paso de sellar una victoria que amasa desde la primera prueba, afrontando la última jornada con cinco puntos de relativa tranquilidad sobre su inmediato rival. Por su parte un 3º permite volver al podio al campeón del mundo, el sueco Max Salminen, aunque para ello necesite resolver de su lado el empate a puntos con el estadounidense y último bronce olímpico Caleb Paine, que sube al cuarto puesto tras anotar su mejor parcial del campeonato, un 2º.

Unos suben y otros bajan y en este último caso se encuentra el neozelandés Josh Junior, que defendía el tercer puesto y con un 19º baja al quinto, seguido del brasileño Jorge Zarif, que se mantiene sexto con un 15º en esta prueba. Le sigue en el séptimo puesto el británico Ben Cornish, muy fuerte en las últimas pruebas, y con siete puntos más, el defensor del título, el francés Jonathan Lobert, que repite un descalificado por fuera de línea como le ocurría en la prueba anulada. En el noveno puesto se sitúa el croata Josip con un 6º muy rentable y cierra el top ten el griego Ioannis Mitakis.

El campeón sub'23 se decidirá fuera del primer grupo y en este caso la expectación es máxima, con dos aspirantes separados por un punto: el suizo Nils Theuninck, que recupera el liderato, y el británico Henry Wetherell, que lo perdía en la misma jugada. El tercer puesto sí parece claro en manos del checo Ondrej Teply.

Una de cal y otra de arena por parte del andaluz Pablo Guitián. El gaditano no logra meterse en la Medal Race pero sí consigue mantenerse fuerte entre los españoles. El regatista del CN Elcano baja al puesto 18º con un 38º que ocupa el siguiente nacional, el catalán Alejandro Muscat, quien volvía a ser superior al local con un 7º frente a un 23º del andaluz.

"He empezado la manga muy atrás y he conseguido remontar hasta meterme entre los 15 primeros pero en la segunda ceñida he salido malparado de una aglomeración y he perdido muchos puestos", explicó Guitian, que mantiene el optimismo: "Saldré a disfrutar del día y a darlo todo para terminar más arriba".

Hoy los diez primeros disputarán la Medal Race en una prueba de valor doble y no descartable, mientras el resto de la flota completará una última regata al uso. Para ello, la organización decide adelantar el horario a las 9:30 horas una vez comprobado el parte meteorológico.

El Campeonato de Europa de la clase olímpica Finn que finaliza hoy está organizado por la Federación Andaluza de Vela y cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía y de Marina del Puerto de Santa María (Puerto Sherry), y la colaboración de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a través del programa municipal El Puerto con la Vela, la RFEV, la Federación Internacional de Vela (World Sailing) y las secretarías nacional e internacional de la clase Finn.