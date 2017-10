El título que aún no ganó Zidane

El Real Madrid iniciará hoy ante el modesto Fuenlabrada su participación en la nueva edición de la Copa del Rey, el único título que se le resistió la pasada temporada a Zinedine Zidane, el exitoso técnico del equipo blanco.

El campeón de Europa arranca el torneo en los dieciseisavos de final ante un rival de la Segunda División B. Su objetivo a largo plazo es pelear por un título que no gana desde 2014, cuando derrotó al Barcelona por 2-1 gracias a un recordado gol de Gareth Bale en la prórroga en un encuentro disputado en Mestalla.

Desde entonces, el Real Madrid fue sumando fracaso tras fracaso en el torneo. La temporada pasada fue en cuartos de final ante el Celta y tuvo que ver por televisión cómo el Barcelona conquistaba su tercer título de Copa consecutivo.

Zidane es consciente de que a un club como el suyo le urge recuperar un sitio privilegiado en el palmarés del torneo, por mucho que éste sea el tercero en importancia tras la Liga de Campeones y la Liga.

"No es una cosa personal, es algo de toda la plantilla. Nos hace ilusión jugar la Copa, como todas las competiciones, y como siempre queremos dar el máximo. Vamos a intentar hacer un buen partido de fútbol y no hay que pensar que la Copa no nos interesa. Todos los partidos con esta camiseta de este club son para ganar", razonó ayer en rueda de prensa.

Si el técnico francés es un radical seguidor de las rotaciones, y su éxito lo avala, no cabe esperar sino un equipo prácticamente revolucionario ante el Fuenlabrada. El modesto club del sur de Madrid parece un rival ideal para dar descanso a los jugadores blancos con más carga de esfuerzo durante esta temporada que incluyó ya dos finales en verano.

Así, Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos tuvieron descanso ayer y no estarán en Fuenlabrada. Tampoco se espera a futbolistas como Keylor Navas, Raphael Varane, Luka Modric, Isco y demás. Así pues, será la oportunidad para jugadores como Kiko Casilla, Achraf, Theo Hernández, Marcos Llorente, Dani Ceballos o Borja Mayoral.

"Nunca he ganado la Copa, es verdad. No tengo problemas con las Copas, pero es verdad que no la he ganado. Pero tengo esperanza de ganarla", resumió Zidane.

Otro foco interesante estará en Riazor, donde el Deportivo de La Corula recibirá a Las Palmas justo después de destituir a Pepe Mel. Las Palmas tampoco está para regalar nada, pues con su nuevo entrenador, Pako Ayestarán, contó sus partidos por derrotas.

Otro duelo entre equipos de la primera categoría será el que reúna a Girona y Levante, dos conjuntos con el objetivo de la permanencia en la Liga como principal prioridad.

Mientras, la Real Sociedad parte como favorita ante el Lleida, al igual que lo es el Espanyol ante un Tenerife que promete pelea.