El tempranero adiós de Muguruza

Tres torneos, dos abandonos y una derrota imprevista. Garbiñe Muguruza cerró una primera gira de la temporada para el olvido con su eliminación en la segunda ronda del Abierto de Australia. "Me voy, en general, desilusionada con esta gira", dijo la número tres del tenis después de caer ante la taiwanesa Su Wei Hsieh por 7-6 (1) y 6-4 en una jornada infernal en Melbourne, con temperaturas rozando los 40 grados centígrados.

De esta manera, la campeona de Wimbledon cerró con derrota una gira por Oceanía plagada de complicaciones. En Brisbane se retiró por unos calambres en su debut y la semana pasada no se presentó a su encuentro de cuartos de final en Sydney por una molestia en el aductor derecho. Ayer la española pidió ser atendida en el primer set por unas ampollas, aunque luego aseguró que no fue un factor determinante en el resultado del encuentro disputado en la Rod Laver. "Tengo la piel muy sensible en los pies y me salen ampollas fácilmente. Y cuando me ha empezado a salir una he querido taparla", explicó.

Muguruza reconoció que algo deberá cambiar en su preparación después de los diversos contratiempos que sufrió en el arranque de la temporada, aunque rechazó la posibilidad de hacer modificaciones en su equipo. "Personalmente no creo que se deba a un error que haya hecho en la pretemporada. Desde luego hablaré con mi grupo de trabajo y veremos por qué me ha pasado esto o lo otro. Algo hay que cambiar, claro. Algo habrá", analizó.

Ante Su Wei Hsieh, Muguruza cometió 43 errores no forzados, un hándicap demasiado alto incluso frente a la 88 del ranking mundial. "He fallado más bolas de lo que debería. "Ella mereció ganar. Esa es la realidad", comentó. La campeona de Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017 llegaba a Melbourne con la posibilidad de asaltar el número uno, pero con la derrota no podrá defender los puntos que logró el año pasado.

El plan ahora es volver a Europa y descansar antes de retornar en Doha y Dubai. "Necesito una buena pausa para recuperar, descansar y volver a entrenar duro".

Su derrota se suma a la de Lara Arruabarrena, que perdió ante la checa Barbora Strycova por 6-3 y 6-4. En el cuadro masculino las cosas no fueron mejor para los españoles. Sólo Albert Ramos consiguió avanzar con una victoria sobre el estadounidense Tim Smyczek por 6-4, 6-2 y 7-6 (2) para citarse con Novak Djokovic, que se impuso al francés Gael Monfils por 4-6, 6-3, 6-1 y 6-3. Guillermo García-López se despidió con una derrota ante el checo Tomas Berdych por 6-3, 2-6, 6-2 y 6-3. Fernando Verdasco también dijo adiós al perder ante el alemán Maximilian Marterer, por 6-4, 4-6, 7-6 (5), 3-6 y 6-3.