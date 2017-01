De los sustos a la exhibición final

Cuando parecía que el equipo donostiarra ya no iba a rehacerse del último gol azulgrana, cuando la intensidad del juego había decaído y la Real no creía en la remontada, un gran remate de cabeza de Willian Jose puso el 3-2 en el minuto 73 y los nervios en el bando azulgrana, que se sintió dominado durante unos minutos. Pero el Barça se desató en la parte final con dos goles casi consecutivos.

Salió del vestuario con todo el equipo de Eusebio. Equilibró la posesión y tuvo una grandísima ocasión para igualar el partido. Sin embargo, Willian Jose no pudo superar a Cillesen, que se exhibió con una gran parada a bocajarro, y en la contra el Barça mató la eliminatoria. Tras un control con la mano de Luis Suárez, el balón llegó a Neymar por la banda y encaró a Íñigo Martínez que le derribó.

El equipo de Eusebio intentó imponer su músculo en la medular, con Illaramendi, Zurutuza y Xabi Prieto, pero con el paso de los minutos el desgaste físico aminoró la presión inicial y el Barça estuvo muy cómodo. Los azulgrana, muy bien atrás, no tuvieron sobresaltos frente a un rival que tuvo tres aproximaciones en el primer tiempo, pero no llegó a rematar sobre la meta de Cillesen. Denis mostró su gran estado de forma y marcó por segundo partido consecutivamente, después de que también inaugurara el marcador en Éibar.

El partido se ajustó a los parámetros previstos. Los donostiarras, que necesitaban dos goles para pasar la eliminatoria, salieron con una presión muy alta y los mismos once que en el partido de ida.

El Barcelona desarboló a la Real Sociedad (5-2) en la segunda parte para clasificarse por séptima vez consecutiva para una semifinal copera, una ronda en la que ha estado presente en diez de las últimas once temporadas. Dos goles de Denis Suárez, la gran actuación de Leo Messi y el carácter resolutivo de su delantera le bastaron a los de Luis Enrique para sacar adelante la eliminatoria frente a una Real Sociedad que ofreció una buena imagen en el Camp Nou.

Para Maradona, Messi es "grande" aun sin Mundial

Maradona elogió a Messi al decir que futbolísticamente "es grande" pese a no haberse consagrado campeón mundial con Argentina: "Messi es grande con o sin (ganar un) Mundial, y hay que agradecerle a Dios que es argentino", expresó a TyC Sports. "Con lo que le vi hacer a Leo en los entrenamientos y los partidos no me importa la Copa del Mundo".