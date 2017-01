El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, estaba más contento por la victoria que por el juego de su equipo. "Lo mejor fue conseguir hacer el 2-3 después del 2-2. No fue un buen partido, fue de muchos errores, técnicos y de concentración. Fue un partido que normalmente se pierde y lo ganamos es lo que nos llevamos. Tuvimos un poco de suerte".

Los encuentros suelen tener momentos claves. "Quizás la expulsión fue una y marcar en ese tiempo de córner, aunque marcar de córner no tiene mucho que ver con la expulsión. Se empatas, juegas contra diez y te liberas. Con once el Elche, quizás lo hubiésemos pasado mal, aunque eso nunca se sabe. La expulsión nos mantuvo vivos en un día en el que no estuvimos bien en casi ningún aspecto".

Con uno más "intentamos con tener más la pelota, que ellos se cansasen, pero no hubo manera y se fueron hacia adelante. Cometíamos muchos errores y nos crearon muchos problemas. Pero la suerte estuvo de nuestra parte".

Cervera destacó el papel de Güiza. "Cuando tienes un jugador como él, que en espacios cortos es muy efectivo, lo pones porque sabes que aparecerá. Viendo cómo estaba el partido, creía que esas opciones no iban a aparecer, pero tuvimos la suerte de que sí apareciera y pudimos ganarlo. El triunfo llegó por la insistencia, no por hacer bien las cosas".

Pese a todo, vio justa la victoria del Cádiz. "Los resultados siempre los considero justos. En el fútbol hay cosas que te penalizan o te puntúan más o menos. Y los goles es lo que más".