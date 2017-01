El sueño de una tarde

Doscientos días son los que lleva a las espaldas Alejandro Zapata como presidente del San Fernando CD. El mandamás azulino hace un repaso de lo que han sido estos meses al frente de un equipo que está dando muchas más satisfacciones que disgustos en este nuevo periplo por la Segunda B. Alejandro Zapata sueña con poder llenar el Iberoamericano de aficionados vestidos de azul y blanco, y este sueño tiene su punto de inicio esta semana porque la directiva isleña ha decidido impulsar el sentimiento azulino abaratando a lo mínimo el precio de las entradas para ver este domingo el encuentro que medirá al equipo azulino con La Roda.

Alejandro nos recibe deseoso de contar cosas, de analizar lo que ha pasado en este tiempo de mandato, sus luchas, su nueva vida y el tiempo que le ocupa ser el máximo mandatario del club.

"Pues sí -nos comentaba de inicio-, hemos puesto en práctica una iniciativa en la que las entradas para el partido costarán un euro, la de preferencia, y dos la de tribuna. El motivo, ver el campo con el mayor número de aficionados en las gradas y, de esta forma, que el equipo tenga el apoyo incondicional de los suyos".

El presidente hacía un resumen de lo que ha vivido durante este tiempo de mandato y afirmaba que "personalmente he disfrutado mucho con lo que he podido vivir en primera persona. Soy consciente de que no han llegado todavía malos momentos en los que habrá que sufrir, pero hasta ahora todo ha ido a las mil maravillas. Está claro que ha cambiado mi forma de vivir, porque le dedico todo mi tiempo libre al club, donde ya suelo ir más tiempo del que en un principio pensaba. Esto es como una bola que te atrapa y ya estamos metido de lleno en ella", afirmaba.

También hablaba del futuro y enfatizaba que "hay muchos flecos que cortar, pero ya estamos planificando el futuro más inmediato. Tenemos en marcha un acuerdo de cantera con el Sevilla para cerrar en breve porque eso nos ayudaría para realizar cesiones de jugadores. La idea es que en años posteriores podamos traernos cedidos a varios jugadores de equipos de elite y el poco dinero que tenemos sirva para fichar a jugadores top".

Otro tema pendiente es la renovación de Antonio Méndez: "Tenemos reuniones a menudo con el entrenador y está claro que para mí es el técnico del San Fernando. Ya en noviembre le planteamos la posibilidad de su continuidad y al final decidimos aplazarlo para febrero. Será en ese momento cuando se negocie la posibilidad de que siga con nosotros, porque estamos muy contentos con el trabajo que realiza".

En cuanto al capítulo de incorporaciones en el mercado invernal, señalaba que "sabemos que necesitamos un delantero centro, pero el gol se paga caro y nosotros no nos vamos a salir del presupuesto establecido. Si tenemos la opción de conseguir un delantero centro pues llegará; si no puede ser, con lo que tenemos tendremos que terminar".

Para Zapata el único objetivo de la temporada es "la permanencia. Así se lo dijimos al equipo y así seguimos. Lograr los puntos para mantener la categoría lo antes posible es lo que queremos. Luego, ya se verá".