Un sueño que se hace realidad

El 2017 no se le borrará de la memoria a Adrián Gautier: ha sido padre recientemente y desde la pasada jornada es el entrenador del Chiclana CF. Dos sueños cumplidos en un mismo año. En principio el técnico, de 30 años, iba a hacerse cargo del equipo de manera provisional hasta que ficharan al sustituto de Pepichi Torres, pero finalmente la directiva decidió que fuera el joven chiclanero el que dirija al primer equipo hasta final de temporada. "Cuando me llamó el director deportivo para decírmelo no podía creerlo. Me siento muy afortunado por la confianza que han depositado en mí", cuenta.

El conjunto blanco ha liderado la clasificación durante varias jornadas. Ahora ostenta la tercera plaza, tras enfrentarse al Bazán el pasado domingo y caer derrotado por la mínima. Desafortunadamente, no se cumplió la máxima de 'a entrenador nuevo, victoria segura'. "Fue un partido muy igualado. Tuvimos ocasión de empatarlo e incluso ponernos por delante, pero al final no pudo ser", reconoce Gautier.

El míster no es nuevo en estas lides pues, a pesar de su corta edad, lleva entrenando a diferentes equipos desde hace casi una década. "He pasado por las categorías inferiores del Chiclana Industrial, estuve en Tercera División con el Conil y en el Manchester 72, en Gibraltar, como segundo entrenador. Pero sin duda la época más bonita que recuerdo fue el tiempo que estuve en el Cádiz de Liga Nacional y posteriormente me ocupé del equipo benjamín. Al lado de Nico Sánchez aprendí todo lo que sé y todavía continúo haciéndolo. Le considero mi mentor en el mundo de los banquillos", reconoce el chiclanero.

Adrián Gautier se encargaba del juvenil del Chiclana hasta que le nombraron entrenador del equipo senior. Un grupo heterogéneo de futbolistas, los más veteranos con una larga trayectoria y con los jóvenes pisando fuerte. "La acogida ha sido estupenda. Soy consciente de que no será nada fácil pelear por el ascenso pero la verdad es que con ellos es muy fácil trabajar", comenta. Nadie tiene asegurada la titularidad "pues los veteranos deben seguir demostrando cada jornada que son los más idóneos para cada puesto" y los nuevos no se lo están poniendo nada fácil. "Vienen con muchas ganas y tienen una calidad extraordinaria".

La mayoría de la plantilla practica un fútbol de toque, le gusta dominar la posesión del balón y la elaboración desde atrás. El estilo de Gautier es más vertical, prefiere el juego rápido, de transiciones, presionando al rival y con pocos cambios, "aunque, obviamente, siempre trato de adaptarme a los jugadores. Lo más importante es que en cada partido salten al terreno de juego teniendo muy claro lo que tienen que hacer", subraya.

El joven míster no ha podido terminar mejor este 2017 inolvidable; por eso, cuando le preguntamos cuál es su deseo para el próximo año no sabe muy bien qué decir. "Yo ya lo tengo todo, así que a los Reyes Magos solo les pediría los puntos suficientes para certificar el ascenso del Chiclana CF", afirma sonriendo.