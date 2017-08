Otro sueño para el gaditano Suso

Suso alcanza otra meta para seguir creciendo como jugador con la llamada de Julen Lopetegui, que le ha incluido en la convocatoria de la selección española para los encuentros internacionales contra Italia y Liechtenstein. El futbolista nacido hace 23 años en Cádiz cumple un sueño que llevaba meses esperando y tiene la oportunidad de enfundarse por primera vez La Roja, pero la absoluta.

El jugador del Milán atraviesa por un excelente momento que le hace ser un líder en su equipo, un histórico que con los refuerzos de este verano pretende recobrar el espíritu de campeón venido a menos en el último lustro. La llamada de Julen Lopetegui ha sido una fiesta en la casa de los Fernández Sáez de la Torre, ya que supone la eclosión internacional de un todavía joven jugador que llegó a Italia tras pagar su club una cantidad poco significativa al Liverpool. Seguramente en Anfield aún se estén tirando de los pelos por ese ingreso con el precio que tiene este jugador en el mercado actual.

La convocatoria de Suso para estar con la selección española, con ese grupo de elegidos de entre los mejores futbolistas nacionales, pone de relieve que su progresión no tiene frenos ni límites y que posiblemente no llegue solo como premio a un rendimiento, sino con idea de quedarse. Suso lleva tiempo esperando ese timbrazo en su puerta y así lo dijo en una entrevista hace ocho meses a La Gazzeta dello Sport. "Me gustaría llegar a la selección. Si el seleccionador Lopetegui dio una oportunidad a los demás, ¿por qué no debería dármela a mí también?", dijo en aquel momento. Pues esa oportunidad ha llegado y se convierte en el relevo del ex bético Juanito como jugador de Cádiz capital que acude a la llamada del combinado nacional.

Suso ha pasado por la selección española sub'17, sub'18, sub'19, sub'20 y sub'21, coincidiendo en muchas de ellas con su ex compañero y gran amigo Deulofeu, con el que ahora se verá de nuevo pero ya en la absoluta. A buen seguro que a ambos les hace una tremenda ilusión compartir esta experiencia.

Lejos empieza a quedar ese habilidoso y elegante extremo gaditano que encandilaba en el fútbol base cadista. Cuando aún era cadete, su entrenador y una de las personas que más apostó por él, José Luis Otero, tenía claro que Suso estaba para algo más que seguir en esa categoría o pasar al juvenil de primer año. Desgraciadamente no todo el mundo lo entendió igual en el club amarillo. Sí pensaba como Otero el Liverpool, que vio en aquella promesa lo que es en la actualidad: Un gran futbolista.