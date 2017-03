A sus 32 años recién cumplidos, el central José Mari está viviendo una segunda juventud en el Chiclana. Aunque su continuidad len juego y convocatorias ha sido muy irregular, el zaguero se encuentra "en plenas facultades" tras el último partido disputado en casa frente al Ciudad de Lucena, que terminó con el marcador inicial de empate a cero. "Creo que este encuentro ha sido clave porque veníamos de encajar cinco goles a domicilio y fuimos capaces de mantener la portería a cero frente al quinto clasificado del grupo". Y es que el entrenador, Moisés Arteaga, que se perderá el partido del próximo domingo por expulsión, aún no ha dado con la tecla para encarrilar el rumbo del equipo de manera favorable y continuada para alejarse de los puestos de descenso. "Por eso y por los continuos movimientos que ha sufrido la plantilla es por lo que el míster sigue probando cosas para lograr cumplir el objetivo de mantener la categoría", explica el chiclanero. Porque esa es ahora la finalidad del club, quedando totalmente olvidadas las previsiones del inicio del curso, cuando se hablaba incluso de lograr el ascenso.

Aunque esta temporada solo ha disputado cuatro partidos de titular (uno con Prieto, otro con Procopio y los dos últimos con Arteaga), José Mari es perro viejo y sabe que "rendirse no es el camino". Otros en su lugar probablemente habrían dejado ya el club pero el central, todo un veterano curtido en estas lides y referente en el vestuario, es un luchador incansable que perseguirá entrar en las convocatorias "hasta que yo mismo vea que no doy más de sí, pero de momento tengo cuerda para rato". Su recien estrenada paternidad saca su lado más tierno y ha bromeado más de una vez con lo que le gustaría que "mi hijo me viera jugando, vestidos los dos con los colores del Chiclana". La llegada de su primogénito le ha sentado genial a su padre, que se ha visto rejuvenecido en los minutos que ha disputado en los últimos partidos, haciendo de la defensa el mejor aliado para no encajar goles.

La saga de centrales de los Suazo (también lo es su hermano Alberto en el Chiclana) puede verse continuada con su pupilo, que ojalá herede la ilusión y el talento tanto de su padre como de su tío.