La salvación blanca pasa por La Juventud

El Chiclana se ha empeñado en manetener la emoción del descenso hasta el último suspiro y llega hoy a La Juventud para enfrentarse al Xerez Deportivo, que se juega la posibilidad de ascender a Tercera División. Por eso será un duelo a muerte, en el que los dos saldrán a por todas porque, además, los blancos no dependen de sí mismos. Los azulinos tienen que ganar (o que no lo hagan sus perseguidores) para mantener la tercera plaza y los chiclaneros tendrán que poner el ojo en el resto de partidos donde se juega el descenso.

Los locales forman un equipo fuerte y bien plantado, que ha conseguido despuntar y colocarse en una de las plazas de privilegio, pero no le van a regalar nada al Chiclana pues, aunque ellos ya no tuvieran nada en juego, la rivalidad histórica es máxima. Con mayor razón si todavía tiene algo que perder. Tal vez no tanto como los de José Antonio Neva, que no tienen más opción que pelear para ganar los dos partidos que quedan de liga para así salvar la categoría en el último puesto para ello.

Tras empatar en casa el domingo pasado, el entrenador chipionero lo dejó claro: "El Chiclana saldrá a jugar de tú a tú porque no sabe defender un resultado a favor y echarse atrás. Por eso jugaremos como siempre, a la ofensiva y a buscar la victoria que tanto necesitamos". El míster es consciente de la dificultad que entraña llevarse los tres puntos de Jerez y no olvida que a la misma hora se juegan otros partidos de los que también depende la suerte de su equipo. Para el encuentro, el Chiclana cuenta con las bajas de Suazo y Nene, por acumulación de amarillas, dos fijos en el once inicial, por lo que Neva tendrá que estudiar otras posibilidades a la hora de crear el equipo que saltará al terreno de juego.

Por su parte, al Xerez le valen dos resultados para subir ya dependiendo en ambos casos de lo que hagan el Ciudad de Lucena en Cartaya y el Estrella San Agustín en El Viso. Si suma los tres puntos en La Juventud, le basta con que los lucentinos no venzan. En caso de igualar Xerez y Chiclana, necesita una derrota del Ciudad de Lucena y que no gane el Estrella San Agustín de Alcalá de Guadaíra en su desplazamiento.