La roteña Bea Sánchez repite con la selección

La pívot roteña Bea Sánchez, que meses atrás protagonizó un debut de oro con la selección española absoluta de baloncesto al conseguir el título en el Eurobásket 2017, repite presencia en el combinado de nuestro país. Lucas Mondelo, el laureado seleccionador, ha vuelto a depositar su confianza en ella para formar parte de las 12 jugadoras que afrontan un nuevo reto. Hoy arranca el Preeuropeo femenino, una fase clasificatoria en la que 32 escuadras, divididas en ocho grupos cuadrangulares, pelearán por hacerse con uno de los 14 billetes en litigio para el Eurobásket 2019, que tendrá como escenario la canchas de dos países, Serbia y Letonia. España quedó encuadrada en el grupo F junto a Bulgaria, Holanda y Ucrania, lo que hace pensar que no tendrá excesivos problemas pues en la cita continental estará los campeones de esos ocho grupos y los seis mejores subcampeones. De momento, la liguilla se inicia hoy visitando a Bulgaria en Sofía y continuará el próximo miércoles en Valladolid con Holanda como adversario.

La gaditana, que voló ayer hasta tierras búlgaras junto a sus compañeras y los componentes del cuadro técnico, atendió telefónicamente a este periódico con sus nuevas actuaciones internacionales a la vuelta de la esquina.

La conversación empezó con la jugadora de Rota calificando su estado de ánimo por esta importante convocatoria: "Estoy muy contenta porque es un orgullo formar parte de una selección que ha ganado tantas cosas. Estoy deseosa de aportar mi granito de arena para que su brillante palmarés siga creciendo. No sé si a mi nueva presencia en esta convocatoria es más correcto llamarla confirmación o más bien continuidad, pues en realidad todavía se encuentra muy cercano el Eurobásket que ganamos hace pocos meses, el cual me sirvió para debutar con la selección absoluta en una competición oficial. De hecho, aquel bloque se mantiene en su mayoría porque aquí estamos nueve integrantes de la docena que subió al podio para colgarse la medalla de oro".

Sobre si esperaba figurar otra vez en la lista definitiva, contestó de este modo: "Aunque suene a tópico, siempre digo lo mismo. Yo nunca me pongo a pensar si me llamarán o no. A lo único que me dedico es a trabajar día a día. Lo otro llega por sí solo, si es que llega. Comerte el coco con si te llamarán o no me parece que sería un error. Hacerlo mejor cada día en tu equipo se ve al final recompensado".

La temporada se presenta de lo más completa para una selección ubicada en la elite no solo europea sino también mundial: "Tenemos los pies en el suelo a pesar de haber logrado recientemente el título continental. Eso ya es pasado y ahora tenemos dos objetivos a la vista. Primero nos llega el inicio del Preeuropeo con unos partidos que son muy importantes y que ni muchos menos afrontamos de sobradas por nuestra condición de vigentes campeonas. Tenemos claro que es un deporte en el que hoy se gana y mañana se pierde, por lo que no caben confianzas de ningún tipo. Luego, mediado el año 2018, tocará jugar el Mundial con el objetivo de siempre, estar arriba. Eso sí, en un torneo tan complicado es necesario competir de fase en fase, ir creciendo a medida que se avanza para así aspirar a todo. En cualquier caso, sin levantar los pies del suelo".

El sorteo del Preeuropeo se antoja bastante benévolo para Lucas Mondelo y sus pupilas, pero Bea Sánchez lleva la cautela por bandera: "Habrá gente que piense que clasificarnos será pan comido en un grupo con Bulgaria, Holanda y Ucrania. A priori parece un grupo bueno para nosotras de cara a conseguir la clasificación, pero sabemos que a estos niveles ninguna selección regala nada porque todo el mundo está peleando por lograr una plaza en el Eurobásket. Si nos confiáramos sería un error porque correríamos el peligro de que se produjera una sorpresa negativa".

El número de minutos disputados por ella en el Eurobásket no fue muy elevado, algo que no le quita el sueño de cara a estas nuevas citas: "No sé si jugaré más minutos que en el pasado Eurobásket, pero tengo muy claro que este equipo es muy bueno y cada una posee su rol dentro de él, lo cual permite que juegue como lo hace. Creo que puedo aportar principalmente dureza en la defensa y trabajo en el rebote, y si estoy aquí es que el seleccionador me considera útil. En lo único que pienso es en cumplir con lo que necesite el equipo cada vez que salte a la cancha".

A Bea Sánchez le ha tocado en esta oportunidad ejercer además de anfitriona principal de una compañera de club que se estrena en estas lides: "Llevo cinco temporadas consecutivas en el Uni Ferrol y estoy muy contenta porque una de las novedades de esta convocatoria es mi compañera María Araújo. Esto demuestra que en mi club se está trabajando muy bien".