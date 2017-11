La rodilla preocupa a Nadal en el Masters: "Pienso en ello a diario"

El español Rafael Nadal aseguró que está preocupado por las molestias que sufre en la rodilla derecha, pero se mostró confiado en que se recuperará a tiempo para poder competir a partir del lunes en el Masters de tenis de Londres."Pienso en la rodilla a diario y lo estoy evaluando día a día. Todo dependerá de cómo me sienta, de cómo mejore", señaló el número uno en una rueda de prensa en la capital británica.

"Uno no puede predecir los problemas físicos, así que no pienso mucho en lo que pueda pasar. Si ocurre lo negativo, me iré a casa, pero mi objetivo es jugar aquí", agregó el campeón de 16 Grand Slam. "Estoy aquí para jugar mi mejor tenis. Si pensara que no iba a estar preparado, no estaría aquí".

Nadal arrastra problemas en la rodilla desde mediados de octubre, cuando perdió la final del torneo de Shanghai ante Roger Federer. Después de que le diagnosticaran una sobrecarga, decidió saltarse el certamen de Basilea. Reapareció hace una semana en París, pero se retiró antes de los cuartos de final porque reaparecieron los dolores.

El zurdo de 31 años regresó a España y se sometió a un tratamiento para recuperar la zona, por lo que confía en estar listo para debutar el lunes ante el belga David Goffin.

"Estoy trabajando todo lo que puedo para intentar estar preparado. Mi sensación es que voy a jugar, pero no sé lo que ocurrirá en los próximos días", expresó Nadal en el O2 Arena de Londres.

El español reveló que no está entrenando a tope para no cargar la rodilla, una articulación que históricamente le aquejó.

"No estoy dando el cien por ciento en las prácticas. Entrené 90 minutos un día y dos horas al día siguiente, lo estoy tomando con cuidado", dijo sobre sus últimas sesiones de entrenamiento.

El Masters es uno de los pocos torneos que le faltan al español, campeón de 16 grandes y 30 Masters 1000. Nadal participó siete veces en el Masters y llegó a la final en dos ocasiones, 2010 y 2013.

Si se hace con el título, coronará un año mágico. Tras reaparecer en enero tras varios meses de pausa por una lesión de muñeca, el español ganó dos Grand Slam -Roland Garros y US Open- además de los títulos de Montecarlo, Madrid, Barcelona y Pekín. También llegó a las finales de Australia, Miami, Shanghai y Acapulco, dando forma a una de sus mejores temporadas en el circuito.

"Estar aquí es importante para mí. He jugado muy bien este año, he ganado torneos y he competido casi cada semana", recordó Nadal, que recuperó el número uno del mundo en agosto.

"Hace un año no me imaginaba estar en esta posición otra vez. Lo más importante es sentirse de la mejor forma posible y ya estoy trabajando para empezar bien la temporada 2018".

El Masters de Londres reunirá a partir de domingo a los ocho mejores tenistas de la temporada. Nadal comparte grupo con Goffin, el austríaco Dominic thiem y el búlgaro Grigor Dimitrov, mientras que en la otra zona están Roger Federer, Alexander Zverev, Marin Cilic y Jack Sock. Los dos primeros de cada grupo avanzan a semifinales.