La revolución llega de la mano de Manolito

El temporal atmosférico que estamos viviendo desde hace dos semanas no ha pasado por El Fontanal. Y es que desde que entonces ganaran al Pozoblanco en su casa, jugando de órdago y marcando golazos, en el vestuario del Chiclana Industrial sopla por fin una brisa, más que merecida, de positividad y satisfacción por el trabajo bien hecho. El hombre que la trajo fue Manuel Benítez González, conocido por todos como Manolito.

Ha pasado prácticamente toda la temporada en el banquillo pero con su reciente titularidad ha revolucionado el club rojinegro. "Al principio de la campaña no me sentía cómodo y, obviamente, el míster optó por otros compañeros que estaban mejor que yo. Ahora llevo varios partidos en los que me están saliendo las cosas bien", reconoce. El extremo no pensaba que formaría parte del once inicial frente a los cordobeses, "porque el día del San Roque me salió muy mal", pero Bolli le necesitaba "a la hora de salir a la contra aunque, sinceramente, no me lo creía casi".

Ahora nos están entrando todos los balones que no materializábamos desde hace mucho"

El chute de confianza para Manolito fue enorme y le salió todo. "Tenía que aprovechar la oportunidad que me estaba brindando y dar lo máximo. Siempre digo que sin esfuerzo no hay recompensa y yo creo que me lo merecía", afirma, "porque mirando la situación del equipo, y teniendo en cuenta que no jugamos por dinero, los jugadores que se parten la cara en cada entrenamiento son los que deben jugar". Le tocó la recompensa y supo sacar buena tajada de ella.

El pasado domingo se recibió en El Fontanal a La Palma y se volvió a repetir la historia, como tantas veces se ha vivido en estas instalaciones, pero esta vez fue para bien. El último triunfo que había contemplado la afición industrialista en casa se remontaba al 26 de noviembre y se ha tenido que esperar tres meses y medio para celebrar de nuevo una victoria, curiosamente conseguida en la jornada 26ª y merecida desde hace tiempo. La actuación del grupo fue formidable y de nuevo tuvo entre sus protagonistas al jugador chiclanero. "El trabajo que hemos hecho hasta ahora empieza a dar sus frutos después de tanto tiempo sufriendo. Ahora nos están entrando todos los balones que no se habían materializado desde hace mucho, por lo que nos encontramos en ese gran momento que necesitábamos", cuenta Manolito. Todos estuvieron espectaculares, "desde Carlos hasta Dani, sin olvidar al banquillo, hemos hecho un gran trabajo". En definitiva, "estos tres puntos saben mejor cuando nos lo hemos currado tanto", afirma.

Con un Dani Guerrero reconciliado con el gol y con Manolito en plena efervescencia, el Chiclana Industrial buscará la próxima jornada ganar por tercera vez consecutiva. Conil no será el escenario más fácil para ello pero "intentaremos salir con la misma intensidad y, si seguimos así, vamos a hacer algo grande".