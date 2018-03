El reto de cambiar la dinámica

En los momentos complicados, este equipo ha resurgido de sus cenizas. El San Fernando viaja a Murcia para enfrentarse a un histórico del fútbol español con la clara intención de dar un golpe en la mesa y volver a encontrar el rumbo después de algunos partidos donde los pupilos de José Pérez Herrera no han estado afortunados.

Es el momento de la reacción, de coger fuerzas para lo que se avecina y de cambiar la dinámica que terminó de ser mala, en cuanto a resultados se refiere, con la derrota que se cosechó en el Iberoamericano ante el Cartagena, ante el diluvio universal, el pasado domingo.

Bruno Herrero es baja por molestias en un tobillo y Ureba es novedad en la lista

Los de Pérez Herrera saben que Murcia es talismán para el San Fernando, y así lo ha sido en las últimas temporadas donde se han cosechado resultados que han invitado al optimismo. Pero igualmente saben que se enfrentan a un equipo necesitado, que ha tenido una semana convulsa tras la llegada al poder de un nuevo mecenas, el mexicano Mauricio García de la Vega, que se sentará por primera vez en el palco de La Nueva Condomina.

Esto hará que el equipo murciano esté, por lo menos de inicio, especialmente motivado y los isleños tendrán que poner en liza su mejor juego para contrarrestar las ganas con las que los de Salmerón darán inicio al choque. Pero es que los isleños también están heridos. Ya hace muchas jornadas que no saben lo que es arrancar tres puntos en un encuentro, aunque en el debe de los de La Isla cabe añadir que siguen invictos a domicilio en lo que llevamos disputado de segunda vuelta de competición.

En cuanto a lo deportivo. Finalmente Bruno Herrero no se ha recuperado de sus problemas en el tobillo y tuvo que quedarse ayer fuera de la convocatoria. El técnico azulino ha guardado sigilosamente la posibilidad de hacer cambios en el once con respecto al que viene ofreciendo en las últimas jornadas, por lo que conocer un once exacto es una misión, cuanto menos complicada. La novedad de la convocatoria de todas maneras, es la presencia, entre los 18 que partieron ayer a la una de la tarde de Bahía Sur y pernoctaron anoche en Lorqui, del joven delantero Ureba, que ya ha contado con varias oportunidades en el transcurso de la temporada.

Por lo demás, los mismos que, con habitualidad, concentra el técnico jerezano que afirma del partido que "a nadie se le escapa que estamos en un momento complicado, principalmente porque los resultados no están acompañando. Pero igualmente está claro que hemos padecido por momentos mucho más complicado y hemos sabido revertir la situación, por lo que tenemos que seguir confiando en un equipo que está realizando una gran temporada y que, con total seguridad, volverá a encontrar el camino".

José Pérez Herrera indicaba que "sería muy importante el no obsesionarnos con el tema del gol, porque eso nos perjudicaría claramente. Creamos ocasiones y, si la suerte se pone solamente un poco de nuestro lado, está claro que la bolita terminará entrando, es cuestión de tiempo".

En cuanto al rival era claro al señalar que "es un rival importante, por algo está en la zon alta de la tabla y cuenta con un enorme plantel y además está necesitado para seguir arriba y eso lo hace muy complicado y difícil, pero nosotros lo vamos a dar todo para conseguir un resultado positivo que nos ayude en nuestras aspiraciones", sentenciaba.

Todo está dispuesto para un gran partido, ese que marque, nuevamente, un antes y un después en esta complicada temporada para los isleños. El San Fernando tiene mimbres, de sobra, para ganar en cualquier campo, aunque éste sea de uno de los equipos favoritos para jugar los play offs de ascenso.