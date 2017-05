"Es realmente complicado llegar al Mundial desde Cádiz"

Marcos Ramírez juega en casa. El piloto del Platinum Bay (Conil, 1997) regresa a Jerez, el circuito que más conoce dentro del panorama mundial en el que ahora se ve inmerso tras debutar el pasado campeonato en sustitución de Danny Webb. Precisamente fue en Jerez donde se acercó a la élite de las dos ruedas en 2014, cuando actuó como piloto invitado en la cita jerezana, aunque ahora Marcos ha madurado y sueña con volar alto. "Estoy muy tranquilo, no quiero ponerme demasiado nervioso estos días", reconoce el joven piloto, quien apostilla que "correr en casa es un plus, es un circuito que me coge cerca, he estado toda la vida entrenando allí y encima voy a tener a la gente de Conil en la grada, pero hay que estar tranquilos".

A la hora de analizar el presente Mundial, en el que marcha decimoquinta con diez puntos, el conileño asegura que ha arrancado "bien, en Qatar quedé noveno en la primera carrera, después decimotercero en la segunda y decimosexto en la última, y me está costando un poco al ser un moto nueva, pero estamos afinando poco a poco. Llegamos a Europa, que es donde realmente empieza el Mundial, y esperamos estar delante en las siguientes carreras".

Este es el año de verdad para mí, va a ser mi primera temporada completa y cambian las cosas"La afición de aquí es única, no tiene nada que ver con la del resto del mundo y esa es la clave de Jerez"

Todo comenzó en el último tramo del pasado año. Ramírez disputó las últimas nueve pruebas del Mundial con el equipo Platinum Bay, compitiendo desde el inicio con su flamante KTM, moto que ya le ha permitido subirse al podio en varias ocasiones, como en el Mundial júnior de Moto3 del pasado año con el equipo Leopard, donde fue subcampeón tras tener muy cerca el primer puesto del cajón. "Este es el año de verdad", asevera, recordando que "va a ser mi primera temporada completa y cambia las cosas bastante".

El de Conil llega a Jerez en el puesto decimoquinto del Mundial, pero promete ganas de destacar en casa y de consolidarse poco a poco en el Mundial. "No me quiero meter presión, pero sueño con estar delante peleando durante toda la carrera, trabajar muy bien durante el fin de semana y, si no puede ser ganar, al menos que no falte dar el máximo", asegura un Marcos Ramírez que cumple una década de competición, y tres años ya desde su debut en Jerez: "Creo que he cogido experiencia y nivel, tanto personal como de piloto. Espero hacer buenos resultados, meterme entre los diez primeros en cada carrera, y seguro que año que viene voy a poder optar a mejores resultados, y quién sabe si ser campeón del mundo algún día".

Sin lugar a dudas, la de este fin de semana es una cita especial para el piloto gaditano, principalmente por la afición: "La afición de aquí es única, no tiene nada que ver con la del resto del mundo, y esa es la clave de Jerez; el ambiente, la pasión de la gente… Todo". Eso, y porque Jerez es el primer plato de los circuitos europeos, donde, según los pilotos, arranca el verdadero Mundial: "Los circuitos del principio son muy grandes, muy anchos… Muy diferentes a los demás, y los europeos y asiáticos tienen muchas más cosas en común, de ahí que sea donde se vea el auténtico Mundial". En lo que respecta a la categoría, siempre distinguida por la enorme igualdad entre los pilotos, Ramírez señala que "un plus que alguien tenga de más se nota bastante en cada carrera, pero en un Mundial tan igualado puede ganar cualquiera".

Para acabar, Marcos Ramírez ahonda en la dificultad de llegar a la élite del motociclismo mundial, y más en desde una provincia que pocos pilotos ha aportado a la parrilla de salida. "Es muy difícil llegar desde aquí (Cádiz)", asegura Marcos, quien añade que "yo, por ejemplo, me he llevado varios años intentándolo y es ahora cuando me ha llegado la oportunidad, pero la diferencia está en que en otras comunidades autónomas hay mucho más apoyo de federaciones, empresas, patrocinadores, y eso es lo que te ayuda a subir". Moncayo, Moreno, Cardoso -sevillano, pero afincado en Jerez- son los pocos nombres propios de gaditanos en el Mundial, algo que, según Ramírez, se debe a que "nos falta apoyo, menos el de la afición, de los demás sí que nos falta ese apoyo que otras regiones, como por ejemplo Cataluña o Valencia, tienen".