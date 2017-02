Un punto para soñar

Un punto para la esperanza. Un punto para confirmar la reacción. Un punto para seguir soñando y confirmar que puede ser, que se puede conseguir, que se está en el camino y que el equipo tiene reaños para lograr el objetivo.

El San Fernando nadó ayer en contra de corriente, pero puso todo el corazón, la fe y la esperanza en no perder un partido empinado, ante un gran equipo, que lo acosó, lo acorraló y lo derribó. Pero los isleños se levantaron, con orgullo, con una garra impensable, y lograron igualar una contienda que, en el caso de que se hubiese terminado de disputar con once contra once, hubiese sido victoriosa.

Hay que quedarse con lo bueno, con la reacción, con el saber manejar los instantes finales del choque, cuando más apretaba el contrario, con los dos minutos mágicos de las postrimerías del primer tiempo, con el cambio de órdenes de Antonio Méndez, que pasó a defensa de cinco con astucia cuando su equipo sufría con diez, y sobre todo con el buen partido y sabor de boca que dejó el equipo de La Isla que, si la justicia se imparte, debería de quedarse otro año más en Segunda B.

Pero vayamos por partes. El partido fue intenso, bonito, me atrevería a decir espectacular, en su desarrollo, con dos equipos entregados, necesitados de victorias para abandonar los problemas y con un Granada B con enorme calidad en sus filas.

Los isleños intentaron golpear primero para debilitar a su rival. Y a fe que el fantasma de la mala suerte comenzó, de nuevo, a apoderarse de los que presenciaban el choque. A la salida de un córner, el primero que se lanzaba, el remate de Rubén fue repelido por el poste. Se llevaban tres minutos de juego.

La pelea era bonita, y las jugadas hilvanadas metían de lleno al respetable en el ánimo. Tal fue así, que los primeros diez minutos de juego existió una comunión equipo-afición digna de destacar. Pero pronto llegaría el primer jarro de agua fría. Superado el primer cuarto de hora de juego, una enorme jugada en pared entre Tomás y Sergio Peña termina con un disparo cruzado del primero al palo largo al que no puede llegar Miguel. Era el cero a uno, la cuesta arriba, la montaña para un equipo que había merecido, con creces, ponerse por delante en el marcador.

Noqueados por el tanto, los de Méndez tuvieron que ver, quince minutos después, como una falta lanzada magistralmente por Tomás se convertía en el cero a dos. Parecía el final. Las caras de los jugadores azulinos reflejaban impotencia, y el silencio se apoderaba de un estadio que se tenía que flotar los ojos para ver como, en un visto y no visto, los granadinos prácticamente sellaban el choque.

Pero fue el momento de apretar los dientes, de tirar para adelante, de sacar la casta y el orgullo que ha caracterizado al equipo isleño desde el comienzo de temporada. En el 36 un pase de Trujillo a Carralero, que se colaba en el segundo palo solamente para empujarla vio como un leve toque con la puntera de Corozco llevaba al traste la ilusión de acortar diferencias. Era la más clara con la que habían contado los azulinos, que en el 42 comenzaron su particular resurrección.

Lolo Garrido filtraba un pase al interior del área que, ahora sí, no desaprovechaba el delantero azulino para poner el uno a dos y en los instantes de continuación, un centro del propio Carralero era rematado por Zelu para llevar el empate de la esperanza al estadio Iberoamericano. Habían pasado la friolera de 551 minutos desde que se anotase el último tanto visto esta temporada del San Fernando y, en solo dos, los isleños habían igualado una contienda complicada, difícil y casi imposible.

El descanso le vino fatal al cuadro azulino, ya que éste llegó cuando más enchufados estaban los locales. Aún así, no cambiaron mucho el rumbo los isleños en la reanudación.

Sin duda la clave del choque estuvo en el minuto 58. Carralero pierde una pelota y se revuelve dando un patada sin balón a Sulayman. El árbitro de la contienda no dudó en echar al delantero.

Con diez, los isleños sufrieron y poco a poco fueron encerrándose en su campo ante las acometidas granadinas. Pero ahí surgió la figura de Miguel, que rechazó los disparos de Luis Suárez, Sergio Peña y Navarrete. Por su parte, Tomás volvió a lanzar un libre directo que repelió el travesaño. Los isleños se defendieron como gato panza arriba.

No hubo fuerzas para más. Se dice que hasta de las derrotas se aprende, y el San Fernando supo jugar los últimos minutos del choque con maestría, sin duda alguna pensando en lo que le había pasado hace quince días ante el Lorca y como dijo aquel, un punto es un punto.

Miguel HH

Regino HH

Rubén HH

Fran Martínez HH

Vukcevic HH

Lolo Garrido HH

Galindo HH

Iván, 83' s.c.

Dani Martínez HH

Carralero HH

Zelu HH

Mario, 70' HH

Trujillo HH

Espinar, 46' HH

Pol Ballesté H

Corozo HH

Entrena, 82' s.c.

Antonio Marín HH

Tomás HHH

Pawel HH

Sulayman HH

Yeray HH

Navarrete HH

Matheus HH

Foby, 69' H

Sergio Peña HHH

Luis Suárez HHH

Jafar, 85' s.c.