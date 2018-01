El presidente del Cádiz envía un mensaje de "tranquilidad"

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ha enviado un mensaje de "tranquilidad" tras la detención este miércoles del consejero delegado del club, Enrique Pina, y el registro de las instalaciones del club gaditano por orden del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Vizcaíno, en una carta enviada desde El Salvador, donde encabeza una delegación para homenajear al ídolo local Jorge 'Mágico González', se ha referido a la detención de Pina en una operación contra el blanqueo de capitales procedente de traspasos de jugadores y de actuaciones irregulares. El presidente ha intentado tranquilizar a "todos los que componen" la "gran familia" cadista y ha añadido que la "independencia" del Cádiz "ha sido la garantía para no verse involucrado en la llamada 'Operación Líbero". Vizcaíno aclaró que el Cádiz ha colaborado "desde primera hora" con la Autoridad Policial y Judicial, para que "recabase" la documentación que "considerasen necesaria". El presidente ha resaltado que el club colaborará desde la "tranquilidad" de "no tener nada que ocultar en todo lo que sea solicitado". Vizcaíno ha finalizado indicando que estos acontecimientos "no interrumpirán" el desarrollo "normal" de la entidad, y las decisiones que "deban tomarse, se tomarán".