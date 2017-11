Álvaro Cervera ha mostrado su preocupación por la visita de este sábado a Gijón, un equipo al que respeta por su historial y potencial. "Me preocupa la mala racha del Sporting", ha declarado el técnico, quien entiende que "vamos a uno de los tres campos más difíciles de la categoría".

El preparador no ve al Sporting como un adversario directo. "Es verdad que si conseguimos ganar le igualaríamos, pero viniendo el Sporting de Primera no somos ahora mismo un rival directo. Aunque tampoco lo era el Getafe la temporada padada y al final lo fue".

El entrenador elogia los 100 partidos que va a cumplir Cifuentes. "No me gusta que destaquen los porteros porque no entiendo mucho de porteros. Lo seguro es que tenemos una de las tres mejores porterías de la categoría. Cifuentes es un buen portero, un buen capitán y un buen tío".

Cervera sólo tiene las bajas de los lesionados Abdullah y Sankaré para la visita a tierras asturianas, lo que es noticia después de un primer trimestre de competición cargado de bajas.