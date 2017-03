El 'post-partido' del Chiclana: limar los errores arrastrados

El balance del mes de febrero en el Municipal baja notablemente la nota a un Chiclana del que se esperaba más a estas alturas de temporada. No son pocos los factores externos que han alterado la normalidad en el trabajo y resultados de un equipo a lo largo de la competición y, aunque no se esperan más cambios en el banquillo hasta final de temporada, la afición blanca tampoco acaba de memorizar un once titular porque en lo que va de curso son muchos los jugadores que se han marchado por distintas razones. Todo ha sido una montaña rusa en el Chiclana, de la que no se puede afirmar todavía que se haya acabado.

La última victoria data justo de hace un mes, en la jornada del cinco de febrero. Desde aquel triunfo en casa, que ya se ve lejano, ante la Olímpica Valverdeña, los chiclaneros han cosechado un empate (en el Municipal frente al Cádiz B) y tres derrotas (Estrella San Agustín, Lora CF y Xerez DFC). A excepción del penúltimo, el resto de rivales están liderando la tabla o en la pelea por los primeros puestos. Y el próximo sábado se enfrentarán al Ciudad de Lucena. Ya no hay tregua para el Chiclana pues cuando la tuvo, tras la vuelta de Navidad, no supo aprovecharla, como así lo confirmaron sus derrotas contra el colista y el penúltimo clasificado. Y solo le separan tres puntos de la zona de descenso, por eso urge encontrar la clave para darle la vuelta a una situación tan pesimista.

En el último partido sufrieron un baño de goles que, según Moisés Arteaga, no refleja lo que se jugó sobre el césped. A pesar de adelantarse en el marcador "no llevamos a cabo el planteamiento que habíamos hecho de tener el balón porque el campo era muy grande y no podíamos estar todo el tiempo corriendo detrás de ellos para defender. No tuvimos el balón en toda la primera parte y ellos, a base de insistir, remontaron", recuerda el entrenador. Tras el descanso intentaron corregir esos errores, manteniendo la pelota, "y tras el descanso salimos bastante armados, colocados y empezamos a llegar a puerta", pero la rigurosa expulsión de Agustín les cayó como un jarro de agua fría y el equipo se descentró. De nuevo había que reestructurar el equipo e intentaron salir cuando podían, pero volvieron a incurrir en los errores iniciales, que se venían cometiendo desde partidos anteriores. Esa pérdida de concentración, sumada al cansancio acumulado, hizo que el Xerez DFC regalara a su público la victoria con otros tres goles.

Son los mismos fallos de siempre, que habrá que corregir si el Chiclana quiere estar tranquilo en lo que resta de curso.