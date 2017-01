El polivalente Regino, cauteloso

El San Fernando es, en la actualidad, uno de los mejores equipos a domicilio. Eso le ha permitido al conjunto isleño sumar la friolera de 30 puntos, estando muy cerca del primer objetivo del cuadro azulino, la permanencia en la categoría de bronce. Pero en el seno del conjunto de La Isla no lanzan las campanas al vuelo. Son conocedores de que nadie les ha regalado nada y que si se ha conseguido algo ha sido a base de esfuerzo y de creer en sí mismos.

Así lo ratifica una de las voces autorizadas de la plantilla azulina, Regino. El isleño, en su segunda etapa en el club de su ciudad, se ha convertido en uno de los referentes del conjunto, uno de los veteranos a pesar de sus escasos 27 años de edad. Uno de los que hablan con conocimiento de causa.

"Vamos por el buen camino, pero solamente tenemos que mirar el objetivo propuesto, no pensar en nada más. Mirar para arriba sería un error porque caeríamos en una ansiedad que no sería buena. Primero es mantenerse y luego ya veremos lo que pasa", afirma con rotundidad el defensa azulino.

Y es que el San Fernando está siendo la sorpresa de la temporada porque "tenemos claro de donde venimos y lo que queremos. En el momento en que las cosas cambian, por normalidad se tuercen y tenemos que seguir juntos, arropados y jugando como lo estamos haciendo hasta el momento. El objetivo, repito, son los 44 ó 45 puntos que hacen falta para mantener la categoría y cuanto antes lleguen, mucho mejor".

Retrocede al pasado y habla de los compases iniciales de la temporada, esos que vinieron acompañados de tres derrotas consecutivas y que hicieron dudar a muchos. "Nos sirvieron de una manera espectacular. Y es que hasta de las derrotas hay que aprender. El equipo se dio cuenta de que la Segunda B es una categoría con mucho sacrificio, donde hacer un gol es un mundo y que te lo hagan igual. Por ello aprendimos rápidamente que teníamos que estar más juntos, con más apoyo, arropados y siendo equipo, y así ha funcionado la cosa", manifiesta.

Por ello, para Regino "en el momento que nos equivocamos y creemos que somos superiores, como nos ha pasado en diferentes fases de la primera vuelta, solemos tener más problemas y dejamos escapar partidos que tienen que ser nuestros. Eso lo hemos aprendido con el paso de las jornadas".

Y es que hay que tener en cuenta que el equipo tenía muchas incorporaciones que han tenido que meterse en el grupo y, además, posee muchos jugadores que nunca antes habían jugado en Segunda B: "Por eso ese periodo de adaptación, que vino a principios de temporada, nos sirvió y de mucho. Ahora han llegado tres nuevos compañeros, y si se hace lo de Bruno Herrero serían cuatro. Eso nada más que da mucha más competencia y, para todos, es bueno. Nadie es indiscutible ni tiene asegurada plaza en el once. Hay que ganársela semana a semana".

Pero en cuanto a polivalencia posiblemente sea Regino de los jugadores que en más demarcaciones ha actuado desde que comenzó en esto del fútbol. "Mis inicios fueron como interior derecho y luego pasé al centro del campo, pero cuando estuve en mi primera etapa en el San Fernando Antonio Iriondo me comentó que si quería jugar me pusiese de lateral derecho porque no podía quitar de mi demarcación a jugadores como Iván Guerrero o Porto, y me adapté al lateral. Posteriormente, en mi etapa en el extranjero estuve jugando de medio centro de contención y de central, y es en esa demarcación donde estoy jugando más en el San Fernando. Pero he jugado de delantero, extremo, interior, medio centro, lateral derecho, lateral izquierdo y central. Creo que solamente me queda jugar de portero", señala entre risas.

Ahora viene el Mancha Real, un equipo que dejó una espinita clavada en el equipo azulino: "Tuvimos el partido en tierras jienenses en nuestras manos, pero dos despistes nos costaron los tres puntos en apenas dos minutos de juego. Eso nos ha ocurrido en varios partidos donde estamos deseando volver a medirnos al rival, y el Mancha Real es uno de ellos".