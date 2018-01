El plan B funciona en el Conil

El Conil sale a flote después de dos derrotas seguidas y lo hizo ayer con un buen partido en el que se sobrepuso a las ausencias que arrastraba la semana pasada. El equipo de Javier Zafra fue superior de inicio a fin y perdonó la goleada al Estrella San Agustín, el conjunto más débil que en lo que se lleva de campaña ha pasado por el Pérez Ureba.

Zafra afrontaba el choque sin su particular 'CCK', ya que Crespo, Cornejo y Kalou se quedaron fuera por distintos motivos. Con un once de circunstancias y con Lucia haciendo las veces de extremo -fue, con diferencia, el mejor del encuentro junto a Fran Ponce-, los amarillos se envalentonaron y fueron a por el triunfo desde el inicio. De hecho una internada de Lucia nada más arrancar el choque acabó con un remate de cabeza de Brahim que Alberto sacó casi sobre la línea de gol. La mordiente del Conil era evidente y sus jugadores 'olían la sangre' para tratar de acorralar a un Estrella que no existió en el primer periodo. Los centros de Lucia tras alcanzar la línea de fondo fueron muy peligrosos y una lástima sin Joselito Cornejo, que se hubiera puesto las botas en un partido con las características del de ayer.

En la mejor versión local, Raúl Silveira estuvo a punto de firmar un gol olímpico, mientras que Raúl Palma, en su último partido antes de incorporarse al San Fernando, y José Narváez llevaban el peligro con pases en profundidad.

El segundo tiempo mostró al equipo de Alcalá de Guadaíra adelantado líneas y dejando espacios atrás que fueron su tumba. Llera se convirtió en el héroe al salvar ante Brahim y en tres ocasiones en intervenciones de Lucia, una de ellas un mano a mano. El único gol llegó en una falta cometida sobre Rafa Marín que esté mismo jugador colgó al área cabeceando Fran Ponce, entrando desde atrás, para establecer el definitivo 1-0.

La cuenta pudo aumentar en un penalti cometido sobre Fran Ponce que José Narváez falló al rechazar Llera, y en un tiro de De Gomar que se escapó por poco por encima del travesaño. El epílogo a un encuentro muy serio de un renacido Conil.