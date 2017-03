Un pequeño gran sorbo de Guy Williams

El británico Guy Williams consiguió con Casper de Muze una impresionante victoria en el Pequeño Gran Premio Coca-Cola, completando el desempate de la prueba diseñada por el prestigioso jefe de pistas internacional Uliano Vezzani en 34,05 segundos. El irlandés Billy Twomey con Kimba Flamenco no pudo superar al inglés, aunque su crono de 35.44 le valió la segunda posición en esta prueba Ranking montada a 1,45 metros. La alemana Katharina Offel con Z Canturana fue tercera, marcando un tiempo de 35.89 segundos. El holandés Vincent Voorn con Quinlan (35.93 segundos) y el británico Matthew Sampson con Ebolensky (36.09 segundos) completaron el podio, tras ser los más veloces de los 14 en el desempate.

Española fue la victoria en el Big Tour B, la prueba de 1,40 metros en la que Eduardo Álvarez Aznar montando a Quinty du Buisson consiguió el mejor tiempo al completar el recorrido en 55.17 segundos. El británico Matthew Sampson con Billy Tortilla se colocó en segunda posición con un crono de 55.64 segundos, mientras que el portugués Joao Pereira con Quala fue tercero parando el reloj en 56,22 segundos. El holandés Doron Kuipers con Charley y la británica Harriet Nuttall con Silver Lift fueron cuarto y quinta, respectivamente.

El británico Lance Whitehouse con Cartino III ganó el Big Tour A2, prueba montada a 1,35 metros. El irlandés Richard Howley con Houpette; el británico James Davenport con Twins Forever; el español Alfonso Arango montando Ursula D'Auge y el inglés Douglas Duffin con Chento D completaron las posiciones de honor.

En Big Tour A1, la prueba de 1,30 metros, fue el británico Mark Armstrong con Balougio III quien consiguió la victoria, seguido por su compatriota Joe Whitaker con Loughnatousa Sheldon y la belga Virginie Thonon con Hoegie van T Bergske. El irlandés Trevor Coyle con Caju y el alemán Michael Viehweg con Neugschwent's Diarell consiguieron los últimos puestos del podio.

El brasileño Caio Carvalho fue primero con Ibero Van de Noordheuv y segundo montando a Aimee N en Medium Tour B. Por su parte el venezolano Gustavo Arroyo con G and Luca Brasi ocupó la tercera posición, seguido por la finlandesa Sonia Leena Hungerbuhler con Air Rose Z y la canadiense Rebecca McGoldrick con The Precious One.

En Medium Tour A, los británicos Eleanor Hall Mcateer con Chicobello, Anna Wilks con Elizabeth y Kieran Masters con Tiziano du Tillard fueron los más rápidos en Medium Tour A, seguidos por el español Joel Valles con Oros M y el francés Erwan Cadiou con Vista du Ponant.

Por último, el marroquí Abdelkader con Miss Maroc Telecom en Small Tour B y la británica Emma Howell con Mary III vencieron en 1,10 metros.

Hoy se celebrará la jornada más importante del Circuito Hípico del Sol con la disputa del Gran Premio Invitational, prueba en la que saltarán los 50 mejores binomios.