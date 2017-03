La pegada se impone al toque

Emoción, intensidad, buen fútbol, excelente ambiente y un solo gol. El derbi entre Xerez DFC y Cádiz B no defraudó, respondió a las expectativas. Hablar de justicia o injusticia en el fútbol ni vale ni consuela. El filial demostró en el Municipal los motivos por los que es el líder destacado de la categoría y ofreció su mejor versión con un nivel altísimo en todas las facetas pero perdornó. El cuadro de Juan Antonio tiró de experiencia, de casta, de orgullo y de eficacia. Además, volvió a encontrar en Edu Villegas (y van...) a su salvador con un par de intervenciones prodigiosas, de esas imposibles. Pejiño a buen seguro que sueña con él más de una noche.

El Cádiz B entró como un tiro al partido y no tardó en avisar mostrando las armas que mejor explota. Toque, velocidad y calidad por banda y por dentro. El encuentro era eléctrico y el Xerez DFC, a arrreones y aprovechando su mayor experiencia y la inseguridad del central Sergio, lo intentaba más con corazón que con acierto.

Cuando el duelo caminaba hacia el descanso, un buen centro de Álvaro Ramírez lo remató Guille de cabeza y Adrián lo sacó desde dentro. Por si había alguna duda, Copero, con la caña preparada, lo empujó dentro. Con 1-0 y el equipo recuperando sensaciones terminó un primer tiempo en el que el conjunto de Mere mandó del mismo modo que perdonó.

No tocó nada Juan Antonio tras el intermedio y el XDFC salió con un punto más de agresividad. in embargo, el técnico isleño no tardó en sacar del campo al goleador para retocar su línea más adelantada. El Cádiz B no se achicaba, seguía intentándolo, pero no había forma. Ni en los 90 minutos reglamentarios ni en los seis de prolongación, en los que la tensión y los nervios fueron los protagonistas.