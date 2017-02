"Tenemos opciones a todo"

Han pasado solo tres semanas desde que Antonio Fuster regresara al Chiclana pero ya se ha encargado de recordarle a quien no lo conociera por qué es uno de los mejores centrocampistas que han pasado por el Municipal. Aunque se marchó lesionado en el partido contra el Estrella San Agustín, antes de retirarse del campo dejó buena muestra de lo que supone tenerle en sus filas, pues tuvo dos ocasiones clarísimas para adelantar a los blancos en el marcador. "Lástima que con el césped embarrado no pude rematar mejor", recuerda al pensar en la jugada solo ante el portero rival.

El isleño estará de baja como mínimo dos semanas pero confía en que "volveré con el tobillo bien recuperado, porque arrastraba molestias de otros esguinces mal curados, pero con las manos milagrosas de Domingo y Vito seguro que en breve vuelvo a tocar balón", reconoce Fuster, alabando el gran trabajo del fisioterapeuta y del preparador físico del equipo. Además, admite que "me dio coraje lesionarme porque fue cuando más ocasiones empezamos a tener y me hubiera gustado poder continuar ayudando". El centrocampista habla abiertamente sobre lo que ha visto desde su llegada al club "y la clasificación está tan apretada que si hubiéramos ganado el domingo estaríamos muy cerca de entrar en la pomada". No cree que tengan problemas por conseguir la permanencia, prácticamente alcanzada ya, sino que además "no veo muy lejos los primeros puestos, puede ser cuestión de dos partidos". Por eso y por la plantilla que tiene el Chiclana ve totalmente plausible acabar "arriba, entre los primeros, con opciones a todo si los arbitrajes nos dejan y si seguimos en la línea de trabajo que llevamos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos".

Si hay algo que destaca en la figura de Antonio Fuster además de sus cualidades deportivas, como son el control del balón, su visión de juego y el último pase, es la madurez y humildad que le caracterizan tanto dentro como fuera del campo. Alaba a los veteranos del vestuario como pieza fundamental del la plantilla. "Siempre están alentando a los más jóvenes, tirando del carro y además son los más comprometidos con el equipo. Nunca faltan a un entreno, aunque algunos apenas jueguen, siempre van con ganas. Es admirable el sacrificio que se hace en este equipo para compaginar el trabajo con las sesiones de entrenamiento."