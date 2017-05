La olvereña María Díaz engorda su palmarés en El Puerto

El Campeonato de Andalucía BTT Rally 2017 se cerró en El Puerto con la disputa de los títulos de la modalidad reina para las categorías comprendidas entre cadete y máster 60. Tras disputarse las pruebas para Escuelas y Eliminator, le tocó el turno a la cita principal del IV Rally Guerrero Bike. El fortísimo viento de levante provocó que se recortara parte del recorrido para preservar la seguridad de los bikers, además de la no instalación de estructuras que pudieran ser peligrosas.

En féminas gozó de un protagonismo total María Díaz (Kross New Race). La corredora de Olvera mandó desde el inicio y se alzó con el título de campeona andaluza de élite. La plata se la adjudicó la onubense Rocío Espada (Watiato Cycling Stuff), quien también firmó una actuación de alto nivel. La veterana Gema Bárcenas (Zambrusbike-SimonVerde-Doc2001) cerró un podio de auténtico lujo.

La última manga del día englobó a las categorías masculinas cadete, junior, sub 23 y élite. Desde el arranque, el jiennense Javier Poza (Kross New Race) no dio opción alguna a sus rivales. A cada giro la diferencia aumentaba, con un grupo de corredores por detrás de auténtico lujo intentando cazarle de modo infructuoso. Víctor Fernández y Alberto Mingorance cerraron el podio élite.

El cuadro de honor lo compusieron Paola Fernández y Alberto Barroso (cadete), Miriam Palacios y Pablo Álvarez (junior), Cristina Domínguez y Diego González (sub 23), María Díaz y Francisco Javier Poza (élite), Cristina Barberán y Víctor Manuel Maestra (máster 30), José María Guerrero (máster 35), Concepción Aguilera y Carlos Molina (máster 40), José Julián Barón (máster 45), María José Peralta y Manuel Rojo (máster 50) y Fernando Rodríguez (máster 60).