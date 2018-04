"Nuestro objetivo no es vivir una experiencia, es ascender"

Hija de gaditanos y nacida en Málaga, pero muy ligada a El Puerto porque a orillas del Guadalete se vino a vivir a los 6 años de edad. Y aquí reside en la actualidad después de un largo periplo como jugadora de voleibol en el que llegó a actuar unas 80 veces con la selección española absoluta. Lorena Weber es ahora la entrenadora que ha llevado al Cádiz CF 2012 masculino a la fase de ascenso a Superliga-2, la categoría de plata a nivel nacional. Antes del inicio de la misma, que se producirá mañana, conviene realizar un repaso a lo que se lleva de campaña y a lo que aguarda a muy corto plazo.

-Tras una campaña como jugadora-entrenadora del equipo femenino, cambio de funciones. ¿Cómo se fraguó la historia?

-Resumiría la trayectoria como ascendente en todos los aspectos: personalmente, como estructura de equipo y como objetivo. La mitad de la plantilla seguía de la campaña anterior y la otra mitad se formó con jugadores que yo llamé, todos de esta zona y la mayoría acumulando años sin jugar. Todo partió como un proyecto conjunto en el que estábamos comprometidos tanto yo como Julián García-Torres, mi marido y campeón de Europa con la selección española. A él conseguimos engancharle para jugar al poder compaginarlo con los horarios de trabajo. Cuando el club me propuso hacerme cargo del equipo y empecé a contactar con la gente, hubo predisposición a incorporarse. Comprobamos que la cosa tenía buena pinta y arrancamos con Julián también de segundo entrenador, un apoyo muy importante para mí.

-Supongo que tendría las ideas muy claras al tomar las riendas de un conjunto muy renovado.

-La primera vuelta fue un poco de educación hacia mi sistema de juego y hacia mi forma de entender el voleibol tanto en el plano técnico-táctico como de actitud competitiva y de entrenamiento. Mi intención consistía en empezar desde cero para crear una imagen nueva y diferente de lo que cada uno había vivido en el pasado. Eso resultaba fundamental en un equipo con mucha gente que jamás había actuado junta y que llevaba años sin jugar al voleibol. Quería inculcar mi disciplina deportiva, probablemente por los genes alemanes que conservo a pesar de que ya hace mucho que mi bisabuelo vino a España. Yo defiendo una estructura organizativa a rajatabla y dentro de la pista el orden y la disciplina por encima de todo.

-Seguro que los obstáculos no eran pocos de partida.

-Tiene mucho mérito lo que hicimos con solo dos entrenamientos a la semana de hora y media cada uno, con la mitad de la plantilla ausente en uno de ellos por motivos laborales. Otro factor que nos influyó para los desplazamientos fue el de las épocas de exámenes pues algunos estudian.

-El equipo empezó fenomenal, luego atravesó un pequeño bache y en 2018 ha sido una apisonadora. ¿Cómo explica la trayectoria?

-Nada tuvieron que ver la primera y la segunda vuelta. Aquella fue de toma de contacto, de probar posiciones, de sentar las bases de una estructura táctica. A pesar de eso ganamos los cinco primeros partidos, pero antes de Navidad perdimos los dos últimos, que a priori se antojaban los más complicados. En el viaje de regreso de Valencia, tras la segunda derrota, vine callada todo el rato y pasé la Navidad entera pensando en el futuro, ideando un nuevo plan porque no veía cómodo al equipo, no funcionaba como yo quería. Para la segunda vuelta fichamos como líbero a Óscar Jurado, garantía de experiencia y seguridad, e hice cambios tácticos. Los jugadores aceptaron estas decisiones mías, demostrando madurez y profesionalidad pese a su condición de amateurs. La cosa funcionó y ganamos los siete encuentros que restaban, todos por 3-0 ó 3-1. Total, pleno de 21 puntos y campeones después de haber caído al cuarto puesto en el ecuador de la competición. Cada partido lo planteamos entonces como una final pues era el único camino para quedar campeones de nuestro grupo. Ganar en la pista del Santo Domingo de Petrer, que era líder, sirvió de punto de inflexión. Aquel día ofrecimos un nivel espectacular y sentí que lo conseguiríamos seguro. Me dije que ese era el nivel al que yo quería llegar.

-No es habitual encontrar una mujer al frente de una plantilla masculina de cualquier deporte, y menos siendo su marido uno de los integrantes. ¿Cómo ha llevado la experiencia?

-La plantilla ha estado impecable en cuanto a compromiso, responsabilidad y respeto hacia la entrenadora. La unión del grupo fue uno de nuestros puntos fuertes y debe seguir siéndolo en esta fase de ascenso. Estoy convencida de que ser una auténtica piña nos guiará hacia el éxito. En cuanto a Julián, era al principio un poco extraño entrenar a mi marido, que además fue campeón de Europa con España en 2007. La suerte es que yo he vivido todas sus últimas etapas dentro del voleibol, gracias a lo cual tenemos una visión muy parecida de este deporte y yo siempre me he fijado en los entrenadores de altísimo nivel que ha tenido. No tengo ningún problema si debo corregirle técnicamente, creo que le trato exactamente igual que a los otros jugadores. Al menos así lo pretendo. Está claro que él aporta muchísimo, pero si se tiene que llevar una bronca, se la lleva. Tengo claro que me escucha porque sabe que lo que digo es para seguir mejorando. Eso es bueno porque es como un referente para los demás, que harán lo mismo que él. Yo llevo la situación con total naturalidad, en la pista me olvido de que es mi marido.

-¿Se puso contenta al conocer los rivales tras el sorteo?

-Se podría pensar que en el sorteo de grupos de la fase de ascenso hemos tenido suerte porque nos han tocado dos subcampeones, pero realmente poseen un potencial similar al de los equipos con los que hemos estado peleando por los puestos de arriba en nuestro grupo. Mi pronóstico es que serán dos partidos duros. Tenemos el hándicap de que llevamos un mes sin competir, algo más que el resto, pero creo que si ofrecemos nuestra mejor versión tenemos bastantes posibilidades de llegar a la final, lo cual sería sinónimo de ascenso. El objetivo no es vivir una experiencia, es lograr el ascenso. Tomarnos esta fase como unas vacaciones sería una falta de respeto hacia el trabajo de todo el año y hacia todas las personas que, con sus donaciones económicas, han posibilitado que viajemos.

-Hubo momentos en que la renuncia a la fase de ascenso pareció una opción muy factible. ¿Cómo se salvó el asunto?

-Cuando nos clasificamos, el club nos comunicó que no había dinero para participar en la fase de ascenso. Desde la plantilla planteamos organizarla en Cádiz para abaratar costes, pero ya no era factible por falta de tiempo. Entonces trasladamos al club nuestro deseo de no renunciar y buscar nosotros mismos el apoyo económico. Han sido dos semanas y media agobiantes, moviéndonos por todos lados e inventándonos mil maneras de que la gente pudiera ayudarnos. Yendo en nuestros coches nos sale por 2.500 euros, incluida la compra de una segunda equipación, que no teníamos y es obligatoria. La mitad la cubrimos con el dinero logrado en las redes sociales mediante el crowdfunding y la otra mitad gracias a tres empresas, que son la tienda portuense de ropa deportiva Larga 74, Carlos Rosell SL y HK Nóminas. A eso hay que añadir la actuación de Javi Aguilera y Carlos Pérez, que ofrecieron hace unos días un monólogo a dúo en el pub Massé. El Cádiz CF ayudará sorteando una camiseta firmada por todos los jugadores durante el partido de esta semana contra el Sporting.