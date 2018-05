La motivación se llama JEREZ

Cuatro años, 48 meses, 31 carreras, dos podios y 152 puntos después regresa un Marcos Ramírez mucho más maduro que aquel que debutara como piloto invitado en el Gran Premio de España de 2014. No ha cumplido aún los 21 años, pero el piloto de Conil parece que se ha hecho al Campeonato del Mundo en su tercera temporada consecutiva en el Mundial.

Marcos Ramírez (Bester Capital Dubai) llega a Jerez tras un mal arranque de temporada, una dura pretemporada y un último gran premio que no pudo acabar ya que fue arrollado en los primeros compases de carrera. El piloto de Conil lleva tan sólo 5 puntos en el campeonato tras las tres primeras pruebas y una retirada en el último gran premio disputado en Austin, fruto de una caída. Ramírez, que tenía, y tiene, muchas esperanzas de mejorar su gran actuación mundialista del año pasado, ya tuvo una pretemporada muy accidentada y ha comenzado con un modesto decimoquinto puesto en Qatar, un duodécimo en Argentina y el abandono comentado anteriormente. Sin embargo, el piloto gaditano realizó un gran papel la temporada pasada en Jerez, donde logró un meritorio cuarto puesto, y puede asegurar lucha durante todo el fin de semana.

Ramírez llega al trazado jerezano "más animado que nunca". El conileño reconoce que "durante estos días es muy complicado relajarse", aunque asegura que el de Jerez es "el gran premio de casa, a pocos kilómetros de casa, y todo el mundo me motiva para que lo dé todo, añadiendo que "es una presión añadida que intento canalizar y convertirla en motivación de cara al fin de semana de Jerez".

"Estos días me los trato de tomar con tranquilidad", destaca un Ramírez entusiasmado. que añade que está "a tope de ánimo, ya que la de Jerez es la mejor afición del mundo y es imposible no estar motivado para este gran premio". No duda en reconocer el joven piloto gaditano que tiene "más ganas que nunca de correr en Jerez", y motivos no le falta. La pretemporada y el arranque del Mundial no han sido del todo positivo ya que "tuvimos algunos problemas con la moto, pero fuimos solucionándolos poco a poco hasta llegar al último gran premio GP de las Américas-. No es un circuito que me guste demasiado, pero llegábamos con ganas y en la primera vuelta un compañero prácticamente me arrolló". Por ello, Ramírez llega a la cita jerezana "muy motivado porque estábamos haciendo las cosas bien y creo que podemos igualar e incluso mejorar el resultado del año pasado en Jerez".

Lo tiene claro Marcos. Tras el cuarto puesto de la pasada edición en Jerez, el objetivo es claro: "La meta es subir a podio en Jerez. Creo que es el sueño de cualquier piloto poder ganar una carrera cerca de su casa, con su público al lado y, además, ante una afición como la de Jerez, que es increíble y no deja de animar".. Para ello, al gaditano tan sólo le queda "trabajar y mejorar, para así poder medirme a los de arriba durante todo el fin de semana". Ramírez analiza Moto3 y destaca que "no estamos teniendo muchos cambios con respecto a la temporada pasada. Las Honda siguen siendo superiores en carrera con respecto a las KTM, pero lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para igualarlas en la pista, no nos queda otra opción".

Para acabar, Ramírez analiza el papel del motociclismo gaditano, y por ende andaluz, en el Mundial. El año pasado reconocía Ramírez a este medio que llegar a la élite del motociclismo siendo de Cádiz "es algo muy complicado". Un año después, el conileño asegura que sigue "pensando lo mismo. En esta zona faltan apoyos para las dos ruedas en comparación con otras zonas de España que están más representadas. Miras la parrilla y hay muchos pilotos de Valencia, Cataluña, Mallorca… Pero de Andalucía sólo estoy yo". Por ello, Marcos Ramírez comenta que "mi objetivo es abrir camino e intentar que haya más pilotos andaluces en el Mundial, pero la verdad es que es una meta muy complicada".