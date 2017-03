"Estamos en el momento crucial del año"

Llegó sin hacer ruido y poco a poco se fue adaptando a su nuevo equipo desde diciembre. Al principio le costó trabajo conseguir un hueco en el equipo titular del San Fernando pero conforme iban pasando las jornadas más convencía a Ñoño Méndez de que su participación iba a ser importante y, en ocasiones, hasta determinante. Después de anotar sus dos primeros goles con la elástica azulina, el primero el que significó el empate ante el Granada B y el segundo ante el Murcia, se lesionó en el momento más inoportuno y tras dos jornadas en el dique seco, el domingo volvió a reaparecer ante el Jaén.

El jerezano Zelu reconoce que "la lesión llegó en el momento más inoportuno, pero así es el fútbol y así hay que aceptarlo. Lo importante es que ya estoy recuperado y a disposición del mister".

Zelu se ha adaptado a las mil maravillas a su equipo, tras la cesión del Atlético Malagueño al cuadro azulino. "La verdad es que me recibieron de manera espectacular y todo lo que se habla entorno al vestuario del equipo es verdad. Somos una piña y eso es el factor más importante para conseguir el objetivo", explica.

Es de los convencidos de que se conseguirán los puntos necesarios para no tener que jugársela a final de temporada. "Estamos desarrollando un buen fútbol y en Jaén fuimos muy superiores, por ello la confianza es muy grande. Nosotros queremos, y tenemos, que ir partido a partido. A nadie escapa que estamos en un momento crucial del año porque nos medimos a los equipos que luchan también por la permanencia, pero también hay que recordar que quedan siete jornadas y que nosotros tenemos más puntos que los que nos persiguen, por lo que si nosotros estamos preocupados, ellos lo estarán más", recuerda.

Del partido del domingo apunta que "es bonito donde los haya, porque nos medimos a un gran equipo, en un escenario impresionante, con mucho en juego y ese partido es el que a todo jugador le gusta jugar y participar, y si uno pone su granito de arena para conseguir tres puntos importantes, mucho mejor".

Pese a no ser un hombre de gran altura, sus dos goles han sido anotados de cabeza. "Pero también es fruto del trabajo de los compañeros, de los movimientos que existen en el área y del arrastre de jugadores como Espinar o Trujillo. Yo al ser más bajito, me veo más libre de marcas y eso me beneficia", argumenta.

No para de repetir lo a gusto que se siente en San Fernando y en el San Fernando y no se corta al señalar que "primero es lograr el objetivo y luego ya se verá. Aunque estoy cedido por el Málagueño, no descarto continuar una temporada más aquí, porque lo cierto es que se vive el fútbol de una manera especial y durante toda la semana se habla del equipo, de las posibilidades, de lo bonito que es la llegada del domingo y jugar una nueva jornada". "El equipo ha dado argumentos de sobra para creer en él y lo cierto es que nos sentimos muy arropados", manifiesta.

Zelu se puede convertir en una de las piezas más importantes del equipo de Antonio Méndez en las siete jornadas que restan para finalizar la temporada. Ahora el objetivo es sumar los 39 puntos, hacer del Iberoamericano de Bahía Sur, donde restan cuatro jornadas por disputar, un fortín y sellar en casa, de una vez por todas, la permanencia.