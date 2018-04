Muy de moda como visitante

El guardameta del Recreativo Portuense Iván Gómez Menacho, conocido futbolísticamente como Menacho, no cree que el próximo rival, el Vejer Balompié, "vaya a regalarnos las cosas el domingo", aunque sus 40 puntos (tres más que el Recre) a falta de seis jornadas para la finalización liguera hagan difícil que pueda descender y le sitúen fuera de la lucha por la División de Honor Andaluza. "Yo no entreno toda la semana y me quedo viernes y sábado sin salir para donar puntos, y tampoco creo que lo hagan los futbolistas vejeriegos", señala Menacho, un portero de 21 años y 1,90 de altura que recaló en el Recre procedente del Jerez Industrial tras atender la propuesta que en verano le formulase el entrenador rojiblanco, Juanjo Durán: "Me convenció su forma de entender este deporte, la potencia que imprime a los entrenamientos y la cercanía que guarda con los jugadores", detalla.

"Queremos los tres puntos y la tercera victoria consecutiva a domicilio, a ser posible también dejando la portería a cero", argumenta Menacho, quien considera que los portuenses saltarán al césped esgrimiendo un acoplamiento defensivo que se ha perfeccionado con el transcurrir de las jornadas, reduciendo sensiblemente el número de goles recibidos a balón parado. Menacho indica que la plantilla "se divierte más ahora, cuando los resultados empiezan a acompañar, en un contexto en el que el gusto de la grada por nuestro estilo de juego nos ayuda a motivarnos". Lo cierto es que los portuenses atesoran seis partidos invictos, en los que han firmado cuatro victorias y dos empates, una plausible serie de 14 puntos de 18 posibles que no se traduce en mayor distancia sobre el descenso (siete puntos) por la progresión que también protagonizan Guadiaro y Juventud Sanluqueña.

El Recreativo se mide a una escuadra que viene firmando una buena temporada si se tiene en cuenta que hablamos de un equipo recién ascendido. El Vejer no presenta una capacidad anotadora especialmente brillante, aunque sus 44 goles suponen 10 más que los anotados por el Recre, ni desde luego es fuerte en defensa (los 42 tantos encajados son cuatro más que los recibidos por los rojiblancos), pero constituyen estadísticas que permiten afianzarse en la zona media.

Su resultado más reciente, un 5-2 ante el San José Obrero en el Juan Simón, es pobre y aumenta una racha negativa en la que solo han obtenido una victoria en los cinco últimos encuentros.

Menacho, titular en 16 ocasiones, se situó entre los palos en los 11 primeros partidos. Después, el arquero de Guadalcacín ha ido alternando el once inicial y la suplencia, en beneficio de Borja Villegas, titular en 13 citas. Menacho admite haber tenido "altibajos" y cree que la decisión del técnico de rotar al responsable de la portería "beneficia a ambos al estimular la competitividad", toda vez que, confiesa, "me acostumbré a figurar entre los escogidos y bajé mi nivel". Habrá que esperar al domingo para saber si Juanjo Durán decide que sea él quien salte al césped o apuesta por Borja Villegas.