A 90 minutos de llamarse campeón

Llegaron el día D y la hora H, el momento señalado para que el Cádiz B, un recién ascendido, se proclame por fin campeón del grupo X de Tercera División y de esa manera acuda a la fase de ascenso a la categoría de bronce del fútbol español con mayores garantías que si acaba en segunda posición, lo cual complicaría sobremanera el reto de dar el salto a Segunda División B porque en este caso estaría obligado a superar tres eliminatorias consecutivas para poner la guinda a una temporada para no olvidar jamás.

En realidad, el futuro del conjunto atinadamente dirigido por el técnico portuense Baldomero Hermoso Mere se decidirá en dos escenarios, pues un hipotético tropiezo en El Rosal frente al Xerez Deportivo tendría solución si el Ceuta también falla en la misma medida en su visita a un San Roque de Lepe que no aspira a ningún logro importante y que tampoco se ve acechado por peligro alguno de descender a categoría autonómica. Eso sí, los norteafricanos están cuajando una segunda vuelta magnífica y eso les ha valido para poseer opciones matemáticas hasta la jornada postrera a pesar de que llegaron a estar distanciados 13 puntos de un líder al que aún sueñan con desbancar a ultimísima hora.

El complicado empate del fin de semana anterior, conseguido en campo de una Lebrijana que se jugaba mantener una cuarta plaza fundamental que acabó cediendo al Atlético Sanluqueño, conllevó alguna que otra noticia negativa pues en la localidad sevillana completaron ciclo de cinco tarjetas amarillas tanto el defensa Momo Mbaye como el atacante David Toro. Además, Ezequiel sufrió un esguince leve de rodilla en su reaparición después de un tiempo sin contar en los planes de Mere. Esas tres ausencias seguras se suman a las bajas repetidas de los laterales izquierdos Braganza y Cubero, este aún no disponible aunque ya se esté entrenando con el grupo pero a menor ritmo. El que sí está ya a punto físicamente, por si el técnico quisiera hacer uso de sus servicios, es el mediapunta Jordi Tur. La alineación titular no la suelta Mere jamás y, por supuesto, esta vez no la desvela con más motivos. Seguro que sobran dedos de una mano para contabilizar las personas a las que el entrenador de El Puerto ha confesado los nombres de los 11 jugadores que saltarán desde el principio al rectángulo verde.

Mere reconoce que la visita del Xerez, que llega con la baja de Carrasco, es un arma de doble filo: "Llegan sin necesidad porque prácticamente tienen garantizada la permanencia", pero su potencial está ahí: "Tienen jugadores de mucha experiencia como Pedro Carrión, José Vega o Benítez… La facilidad para hacer gol es máxima y es lo más temible".

Cree el técnico cadista que hay que mirarse más a sí mismos: "Tenemos que centrarnos más que nunca en nosotros porque necesitamos la victoria para lograr el campeonato. La motivación es muy grande, y si somos capaces de competir como la jornada anterior no debemos tener ningún miedo". Y sobre todo destaca la necesidad de mantener la convicción: "Debemos ser capaces de ganar este partido para merecer ser campeones, pero estamos tranquilos porque la mentalización es máxima".

El entrenador amarillo hace un llamamiento para que la afición cadista esté con el equipo en un momento que puede ser histórico: "Nos hace falta el apoyo de la grada para lograr un objetivo en el que estamos trabajando desde verano. Puede ser algo irrepetible. La plantilla merece todo el calor de su afición".