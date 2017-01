Un marcador sin igual en Primera

Un total de 23 triunfos fuera de casa acumuló el Cádiz a lo largo de la docena de temporadas que militó en Primera División, aunque en realidad los coleccionó durante una decena de ellas porque tanto en el ejercicio 1977/78, el del estreno de los amarillos en la máxima categoría del fútbol español, como en el curso 1990/91 no fue capaz de conseguir victoria alguna en los numerosos desplazamientos realizados en el transcurso de los mismos.

El número más elevado se obtuvo en la campaña 1988/89, cuando seis veces se regresó con los dos puntos en litigio -aún no se había instaurado por aquel entonces el sistema de tres por victoria-, en concreto de los campos de Español -con ñ en su nomenclatura-, Valencia, Zaragoza, CD Málaga, Osasuna y Murcia. La siguiente que aparece en la relación, con cuatro éxitos lejos del Ramón de Carranza, es la plantilla de la temporada 2004/05, única que ha saboreado por el momento en el siglo XXI las mieles de enfrentarse en competición liguera a todos los grandes del balompié nacional. Los 13 triunfos restantes se reparten con los tres de la 1987/88 y la 1989/90, los dos de la 1992/93 y el solitario de la 1981/82, la 1983/84, la 1985/86, la 1986/87 y la 1991/92. Cabe reseñar que en la temporada 1981/82, segunda del Cádiz en la división de honor, estuvo a punto de quedarse inamovible el casillero de victorias como visitante pues la única llegó en la 34ª y última jornada, en feudo de un Castellón que ya había descendido. Aquel 0-1 no bastó para que se salvara un conjunto amarillo que, pese a convertir el Ramón de Carranza en un fortín casi inexpugnable hasta para los más poderosos, pagó muy cara su endeblez cuando no contaba con el amparo de su afición. No en vano, tampoco arrancó empate alguno en sus restantes 16 salidas y dio con sus huesos en Segunda División A al verse perjudicado en el triple empate final a puntos con Las Palmas y Sporting de Gijón.

De esas 23 victorias, todas menos una depararon un marcador con uno o dos tantos de ventaja. La única excepción, que supone el mejor resultado obtenido por el Cádiz fuera de casa en Primera fue el 1-4 del ejercicio 1987/88, con Víctor Espárrago en el banquillo y culminado con la clasificación más brillante de toda su historia al ocupar en la tabla definitiva el 12º puesto.

Curiosamente, aquel 20 de septiembre de 1987 del inolvidable 1-4 el papel de víctima correspondió al Mallorca, el mismo rival al que visita este domingo. Los tres goles de diferencia marcaron todo un hito sin igual antes y después de esa gloriosa jornada. La pura realidad es que el arranque liguero de aquella campaña resultó impresionante en lo que respecta a los desplazamientos. Los tres primeros se saldaron con un pleno de seis puntos al imponerse la escuadra cadista a Sabadell, Mallorca y Logroñés en las jornadas segunda, cuarta y sexta, respectivamente.

En cualquier caso, qué tarde la de aquel día en Palma de Mallorca, tras la cual el Cádiz se colocó en la cuarta posición de Primera con media docena de puntos de los ocho posibles. La exhibición no tardó en empezar, ya que los dos primeros goles subieron al marcador en los minutos 1 y 4 gracias al ariete Cabrera y al interior Andrés. Este incrementó la cuenta antes del intermedio con un gran zapatazo y, para colmo, Jaro le paró un penalti a Pepe Bonet en el minuto 75. Ya en el tiempo añadido, minuto 92, acortaba distancias el cuadro balear por mediación de Álvaro Cervera, en la actualidad entrenador cadista. La guinda la puso el ya referido Cabrera en el 93.