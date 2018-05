"Ya he logrado remontadas más grandes"

Contratiempos para Marcos Ramírez. El piloto de Conil tendrá que pensar en la remontada si quiere lograr el objetivo de hacer podio en la carrera de hoy. A pesar del buen fin de semana que estaba firmando en el circuito "de casa", Ramírez tendrá que salir desde las últimas líneas de la parrilla de salida en el GP de España de Moto3.

Cariacontecido por el mal tiempo conseguido en los clasificatorios de ayer, Marcos Ramírez (Bester Capital Dubai) reconoce que ese puesto 18 le da "rabia. Tenía un ritmo muy bueno y hemos estado durante todo el fin de semana arriba, pero ha sido justo ahora cuando no me han salido las cosas y he estado muy atrás".

El piloto de Conil asegura que no tuvo problemas con la KTM en la sesión de ayer, aclarando que "no hemos podido cuadrar una vuelta rápido y es lo que tienen estos clasificatorios. Está la cosa apretada, tenemos un ritmo muy bueno para estar luchando mañana -hoy para el lector- por ganar, pero vamos a tener que trabajar duro".

Tanto él como su compañero de equipo Jaume Masia -vigésimo quinto en la jornada de ayer- no pudieron rendir y firmar ni muchas ni buenas vueltas, aunque el gaditano aclara que "en la clasificación lo importante no es cuestión de dar muchas vueltas, sino de hacer una rápida y yo no he podido hacerlo. No he encontrado el momento, pero no ha podido ser. No ha habido problemas, el ritmo era bueno, pero me ha faltado esa vuelta rápida que marcara las diferencias".

Sin embargo, el piloto conileño tiene "buenas sensaciones" de cara a la carrera de hoy en la más pequeña de las categorías y promete dar guerra: "Ya he hecho remontadas más grandes". Ramírez añade que en la carrera de hoy "llegaré delante al final", matizando que Moto3 es "una categoría con mucha igualdad y estamos intentando que las KTM estén delante". Para lograr tal remontada, el de KTM destaca que "soy un tío de carrera".