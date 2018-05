Su llegada, en el momento oportuno

Hacía tiempo que se le reclamaba. Pero la temporada estaba siendo extraña, no terminaba de recuperar sus sensaciones y las molestias que arrastraba no le daban continuidad a su juego. Pero ha llegado el tramo final de la campaña, ese tramo donde se reclama a los importantes, donde tienen que estar los que tienen que estar y ha aparecido.

Javi Casares firmó el domingo, sin duda alguna, el mejor partido de la temporada, recordando al Javi Casares de la época del CD San Fernando, el que todos echábamos de menos, aquel que se fue hace ahora nueve años.

Apareció su figura y aparecieron sus goles decisivos "y me sentí feliz, por ello la manera especial de celebrarlo", asiente.

Y es que Javi Casares nunca se ha besado un escudo cuando ha marcado y el domingo estampó su beso con rabia en el escudo del San Fernando. "Significa mucho para mí y lo hice de corazón. San Fernando y el San Fernando son como mi casa y se han portado de maravilla conmigo. Me emocioné y la verdad es que ese beso me salió del alma", explica.

No puede evitar el recuerdo de una temporada complicada y difícil donde no le ha acompañado la fortuna. "Ha pasado de todo y lo cierto es que hemos tenido momentos complicados de los que hemos tenido que salir, pero a nivel particular he tenido que superar tramos de mucha dificultad porque no me dejaban en paz las lesiones y las molestias, y eso llega a desesperar a un futbolista".

Para Casares, el secreto ha estado sin duda alguna "en el grupo que compone el San Fernando y me refiero en todos los niveles, tanto equipo, donde somos un grupo de amigos, como el cuerpo técnico, como la directiva y, sobre todo, la afición, que ha estado de sobresaliente".

Pero el gran culpable para el delantero es "el míster. Él se ha encargado de que todo ruede como lo ha hecho. Yo lo conocía de Jerez, pero no había estado nunca bajo sus órdenes y tengo que decir que me ha sorprendido gratamente de cómo ama su trabajo y de cómo planifica, tanto la semana como los partidos. Dicen que cuando una persona siente su trabajo y está a gusto lo transmite, y eso es lo que nos da él", señala.

Tiene que reconocer que el del domingo es el primer balón que gana anotando tres goles en un partido en Segunda B. "He metido dos en algunas ocasiones, pero nunca había hecho un hat-trick y lo cierto es que me llevé un bonito recuerdo firmado por todos mis compañeros que guardaré con mucho cariño".

Para Javi Casares, la pena en estos momentos es que llegue el final de la campaña porque está en su mejor estado de forma. "Me encantaría que quedaran cuatro o cinco jornadas más, pero así de caprichoso es el fútbol", sentencia.

Del futuro, en un principio tiene un año más de contrato con el club isleño de una forma opcional y cuando termine la temporada "nos sentaremos a hablar. Vuelvo a insistir que estoy tremendamente a gusto en San Fernando, que es mi casa".

Termina de charlar y se apresura para llegar a casa. Allí espera Sandra, su mujer, con sus hijos Gonzalo, de cuatro años, y el pequeño Martín, sus otras grandes pasiones.